ETV Bharat / bharat

बंगाल चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में 'घुसपैठ' कर रही BJP! ममता ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को बिष्णुपुर में एक जनसभा को संबोधित करती हुईं. ( PTI )