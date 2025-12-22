ETV Bharat / bharat

'अमित शाह के कंट्रोल में पीएम मोदी', ममता बोलीं, चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर कर रहा काम

तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की भूमिका का जिक्र किया.

Mamata Banerjee launches unprecedented attack on Amit Shah; alleges conspiracy
नेताजी इंडोर स्टेडियम से सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 7:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करते हैं. सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम से ममता ने सीधे देश के गृह मंत्री पर निशाना साधा.

वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की भूमिका का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि, आयोग के निर्देश में लगातार बदलाव और ऐप में खराबी भाजपा की बनाई स्क्रिप्ट का हिस्सा थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि, बीजेपी ऑफिस जो भी कह रही है चुनाव आयोग वहीं कर रहा है.

Mamata Banerjee launches unprecedented attack on Amit Shah; alleges conspiracy
नेताजी इंडोर स्टेडियम से सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat)

तृणमूल कांग्रेस की नेता ने दिल्ली में सत्ता के गलियारों में किसका कितना असर है, इस पर तंज कसने से परहेज नहीं किया. गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि, शाह सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं. उन्हें शक है कि, पीएम भी चीजों को कंट्रोल नहीं करते. उन्होंने कहा कि, अमित शाह पीएम मोदी और देश को कंट्रोल करते हैं.

ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी का नाम मिटाने और देश भर में राम नाम के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की भी कड़ी आलोचना की. ममता ने आरोप लगाया कि ऐप और वोटर लिस्ट में बदलाव के नियमों में बार-बार बदलाव के पीछे गृह मंत्री का हाथ है.

उन्होंने दावा किया कि आयोग अकेले काम नहीं कर रहा है, बल्कि दिल्ली के कहने पर या गृह मंत्री के ऑफिस से बनाए गए प्लान के हिसाब से काम कर रहा है. राजनीतिक हलकों के मुताबिक, 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का अमित शाह पर यह सीधा और पर्सनल हमला उनकी आगे की राजनीतिक रणनीति का ब्लूप्रिंट हो सकता है.

Mamata Banerjee launches unprecedented attack on Amit Shah; alleges conspiracy
नेताजी इंडोर स्टेडियम से सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat)

BJP की साजिश
ममता ने कहा कि, वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ नाम हटाने की गहरी साजिश चल रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में यह आशंका फिर जताई. ममता ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की हिदायत दी. उन्होंने कहा, "अगर बंगाल नहीं रहेगा, तो देश नहीं रहेगा." उन्होंने भाजपा पर बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

Mamata Banerjee launches unprecedented attack on Amit Shah; alleges conspiracy
नेताजी इंडोर स्टेडियम से सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat)

ममता ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि, बीजेपी के लोग बंगाल से 1.5 करोड़ और नाम हटाने की मांग कर रहे हैं. ममता ने कहा कि, भाजपा को लगता है कि, चीजों में हेरफेर करके उन्हें मिठाई मिलेगी और उन मिठाइयों से वे चुनाव जीत जाएंगे. इसी सोच के साथ वे बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि यह बंगाल के लोगों का अपमान है और राज्य के इतिहास को मिटाने की कोशिश है.

चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता जिले में पहले 100 वार्ड थे, जो अब बढ़कर 144 हो गए हैं. 2009 में डिलिमिटेशन या सीमाओं के दोबारा बनाए जाने के कारण कई वोटर एक चुनाव क्षेत्र से दूसरे चुनाव क्षेत्र में चले गए हैं.

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में मैपिंग या अरेंजमेंट गलत है. इसे 'बड़ी गलती' बताते हुए ममता ने कहा, "क्या कमीशन ने 2002 के बाद हुए डिलिमिटेशन पर विचार किया है? एक वोटर जिसका पता पहले कुछ और था, अब वार्ड बदलने की वजह से उसका पता अलग हो गया है. अगर इस टेक्निकल वजह से वोटर हटाए जाते हैं, तो इसे मंजूर नहीं किया जाएगा."

ये भी पढ़ें: बंगाल SIR: ममता बनर्जी आज कोलकाता में TMC के बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक करेंगी

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
WEST BENGAL SIR
AMIT SHAH
PM MODI
MAMATA TARGETS AMIT SHAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.