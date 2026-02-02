ETV Bharat / bharat

'दिल्ली में बंगाल के लोगों के साथ हो रहा अत्याचार', ममता बनर्जी ने SIR समेत कई मुद्दों पर केंद्र पर साधा निशाना

दिल्ली पहुंचीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा हमारे लोगों पर अत्याचार करना बंद करो.

दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 3:53 PM IST

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राजधानी दिल्ली में हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी साथ-साथ दिल्ली में घूम रहे हैं.मुख्यमत्री ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगी. हालांकि चुनाव आयुक्त से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए. ममता बनर्जी आज दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हैं.

दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा मैं अपने लोगों को देखने और दिल्ली पुलिस के अत्याचारों को देखने के लिए बंग भवन जा रही हूं.ममता बनर्जी ने आगे कहा 'जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं, तो हम उन्हें रेड कार्पेट देते हैं. लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो आप हमें ब्लैक कार्पेट देते हैं. कृपया बंगाल के लोगों पर होने वाले अत्याचारों से खुद को रोकें, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है.'

दिल्ली में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ETV Bharat)

दिल्ली के हेली रोड स्थित बंगाल भवन पहुंचकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयुक्त पर बोलते हुए कहा है कि एसआईआर से जुड़ी चिंताओं को लेकर वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने वाली हैं.

सीएम ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बंगाल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा, तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी. कल दोपहर 3 बजे एक मीटिंग है और मीडिया को बंगाल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है.

ममता बनर्जी ने आगे कहा, 'दिल्ली के लोगों को नहीं पता कि बंगाल में क्या हो रहा है. मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है, और मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले हैं. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस इन परिवारों को बार‑बार परेशान कर रही ह. बंग भवन के बाहर ममता ने कहा कि आपके जैसे भाई‑बहन हमारे भी हैं. ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी बात रखने आए हैं. हम प्रदर्शन करने नहीं आए. अगर प्रदर्शन करने उतरते, तो आपका दिमाग खराब कर देते. सिर्फ हमारे लोगों को परेशान मत करो''.

ममता ने दावा किया कि बंगाल से आए जिन परिवारों ने SIR के चलते मुश्किलें झेली हैं और दिल्ली में शरण ली है, उन्हें दिल्ली पुलिस “जगाकर परेशान कर रही है” और बंग भवन के आसपास “कड़ी निगरानी” लगा रखी है.

गौरतलब है कि बंग भवन, जो बंगालियों के लिए दिल्ली में सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, हमेशा से ही राजधानी में किसी भी आपात स्थिति में बंगालियों की शरणस्थली रहा है. सीएम ममता ने कहा कि वह सिंबोलिक 100 लोग लेकर दिल्ली आई हैं.ऐसे लोग जिन्हें SIR में ‘मृत' दिखा दिया गया, लेकिन वे जिंदा हैं. साथ ही वे परिवार भी शामिल हैं जिनके किसी सदस्य की SIR के दौरान मौत हुई.

