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क्या ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रची जा रही है? अमित शाह के 'विक्टिम कार्ड' वाले तंज पर टीएमसी सुप्रीमो का पलटवार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुरुलिया जिले के मानबाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, भाजपा को "दंगाई" करार दिया.

Mamata Banerjee Purulia Rally
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार, 29 मार्च, 2026 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के रायपुर गांव में एक पब्लिक रैली के दौरान भाषण देती हुईं. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 8:17 PM IST

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पुरुलिया: पश्चिम बंगाल चुनाव का पारा अब सातवें आसमान पर है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ममता बनर्जी की चोटों को 'चुनावी नाटक' और 'विक्टिम कार्ड' बताने पर मुख्यमंत्री ने अब तक का सबसे सनसनीखेज पलटवार किया है. पुरुलिया की एक जनसभा में ममता बनर्जी ने सीधा सवाल दागते हुए पूछा- "क्या तुम मुझे मारने की साजिश रच रहे हो?" बनर्जी ने भाजपा नेताओं को 'अक्षम मूर्ख' करार देते हुए चुनौती दी कि वे खुद जाकर उनकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करें.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुरुलिया जिले के मानबाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, भाजपा को "दंगाई" करार दिया. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले, बीजेपी को एक चार्जशीट जारी करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के जरिए उन्होंने कितने लोगों की जान ली है.

Mamata Banerjee Purulia Rally
ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के रायपुर गांव में एक पब्लिक रैली के दौरान महिलाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है. (@AITCofficial/X via PTI Photo)

इससे पहले शनिवार को, 'टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट' जारी करते हुए शाह ने कहा था, "जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, वह (ममता बनर्जी) 'विक्टिम कार्ड' खेलती हैं. कभी पैर टूटा होता है, कभी सिर पर पट्टी बंधी होती है, तो कभी वह बीमारी का नाटक करती हैं. जनता विक्टिम कार्ड खेलने के इस खेल को समझ चुकी है."

शाह के तंज का अपने अंदाज में जवाब देते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी चोटों की हकीकत साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट ही काफी हैं. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान टूटे हुए पैर के साथ व्हीलचेयर पर पूरे राज्य में प्रचार करने की बात याद दिलाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या उनके खिलाफ किया जा रहा चरित्र हनन वास्तव में उनकी जान लेने की किसी गहरी साजिश का हिस्सा है.

"वे दावा करते हैं कि मैं चुनाव के समय पट्टियां बांधकर घूमती हूं और चोट का नाटक करती हूं. तुम अक्षम मूर्ख हो. मैंने बार-बार मौत को मात दी है. अस्पताल जाओ और खुद मेडिकल रिपोर्ट चेक करो. क्या तुम मुझे मारने की साजिश रच रहे हो?"

आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के भारी बहुमत से बंगाल की सत्ता में आने के शाह के दावों पर ममता ने बीजेपी पर तंज कसा और उन्हें "तानाशाह" व "लोकतंत्र का हत्यारा" बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की सुनने के बजाय, भाजपा का मुख्य एजेंडा आम नागरिकों के अधिकारों को छीनना और मनमाने ढंग से सरकारी सूचियों से उनके नाम काटना है.

उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी विभाजनकारी राजनीति करने वाली पार्टी को एक भी वोट न दें. "कल, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट जारी की. मैं उनसे कह रही हूं कि पहले अपने खिलाफ चार्जशीट जारी करें और हिसाब दें कि सांप्रदायिक हिंसा के जरिए आपने कितने लोगों को मारा है. यह पूरी तरह से मूर्खों की पार्टी है. वे लोगों की नहीं सुनते और उनका एकमात्र एजेंडा लिस्ट से लोगों के नाम काटना है. दंगाई, तानाशाह, लोकतंत्र को नष्ट करने वाले, उन्हें एक भी वोट मत देना."

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, 'लक्ष्मी भंडार' जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पूरे साल बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो इन सभी सुविधाओं को अचानक बंद कर दिया जाएगा.

Mamata Banerjee Purulia Rally
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार, 29 मार्च, 2026 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के रायपुर गांव में एक पब्लिक रैली के दौरान भाषण देती हुईं. (@AITCofficial/X via PTI Photo)

'युवाश्री' (Yubasathi) योजना के बारे में स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यह न तो कोई दान है और न ही केवल एक वजीफा (स्टाइपेंड), बल्कि यह एक शुरुआती आर्थिक मदद है जिसे युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार किया गया है. मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन भी दिया कि आवेदकों के फॉर्म या दस्तावेजों में डुप्लीकेट एंट्री या किसी भी तकनीकी खराबी को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा.

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने भाजपा के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन पर लोगों के खान-पान की आदतों में दखल देने का आरोप लगाया. उन्होंने यह आशंका जताई कि यदि राज्य में भाजपा सत्ता में आती है, तो आम लोगों के मछली, अंडे या मांस खाने के मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती है. उन्होंने उन बंगालियों को 'बांग्लादेशी' कहे जाने की भी कड़ी निंदा की, जो काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाते हैं.

अंत में, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी प्रशासनिक शक्तियां व्यवस्थित रूप से छीनी जा रही हैं. उन्होंने घोषणा की कि आम जनता द्वारा उन्हें दिया गया आशीर्वाद और जनमत ही अब उनकी एकमात्र शक्ति और सहारा है.

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