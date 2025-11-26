ETV Bharat / bharat

'हम संविधान का पालन करेंगे, BJP के दिशा-निर्देशों का नहीं': ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन के रोल की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया, ''कमीशन के बेवजह के प्रेशर की वजह से पूरे देश में BLOs मर रहे हैं. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक- हर जगह BLOs काम के प्रेशर की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. उन्हें तीन साल का काम दो महीने में पूरा करने का ऑर्डर दिया गया है, जो अमानवीय है.''

बंगाल के योगदान की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, ''संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. बीआर अंबेडकर अविभाजित बंगाल से चुने गए थे. भारत की आज़ादी की लड़ाई में 90 परसेंट योगदान बंगालियों का था. फांसी पर चढ़ने वालों में 99 परसेंट बंगाली थे. फिर भी आज उस बंगाल का अपमान करने की कोशिश की जा रही है.''

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी. उन्होंने कहा, ''भारत एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सॉवरेन देश है. लेकिन आज डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज़्म खतरे में है. आजादी के इतने सालों बाद भी देश के लोगों को नए सिरे से साबित करना पड़ रहा है कि वे इस देश के नागरिक हैं या नहीं.'' उन्होंने इस स्थिति को देश के लिए बहुत शर्मनाक और अपमानजनक बताया.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ़ आवाज़ उठाई. उन्होंने कहा, "हम BJP की गाइडलाइंस नहीं मानेंगे, हम संविधान और बाबासाहेब अंबेडकर के बनाए गाइडेंस को मानेंगे."

ममता बनर्जी ने कहा, "अभी खेती का मौसम है, गांवों में लोग घर पर नहीं मिल रहे हैं. अगर हम ऐसे में जल्दबाजी करेंगे तो कई सही वोटरों के नाम छूटने का खतरा है." उन्होंने आयोग के अधिकारियों से मिलने के दौरान तृणमूल डेलीगेशन को घंटों इंतजार कराने की घटना की भी आलोचना की और इसे 'घमंड' बताया.

ममता बनर्जी ने सेंट्रल एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि मीडिया के मालिक ED, CBI और इनकम टैक्स के डर से सच नहीं दिखा पा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस को 400 से ज़्यादा नोटिस भेजे गए हैं. उन्होंने कहा, "हमें कितने भी नोटिस मिले, हम लड़ेंगे." बिहार चुनाव का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "वोट से पहले वादे और वोट के बाद लूट- यह अब BJP का मॉडल बन गया है."

केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "जो लोग सोचते हैं कि वे ज़िंदगी भर पावर में रहेंगे, वे गलत सोच रहे हैं. लोगों के अधिकार छीनकर आप ज़्यादा समय तक पावर में नहीं रह सकते." उन्होंने अपील की कि जाति, धर्म और पंथ की परवाह किए बिना सभी को इस तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और देश के डेमोक्रेसी की रक्षा करनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला. मुख्यमंत्री ने लिखा, "आज के दिन, मैं हमारे महान संविधान और इसके निर्माताओं, खासकर डॉ. बी.आर. अंबेडकर को अपना गहरा सम्मान देती हूं. हमारा संविधान देश की रीढ़ है, जिसने हमारी संस्कृति, भाषा और समुदाय की विशाल विविधता को कुशलता से एक साथ बुना है."

श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा. ममता बनर्जी ने लिखा, "जब डेमोक्रेसी खतरे में हो, सेक्युलरिज्म संकट में हो और फेडरल स्ट्रक्चर को बुलडोजर से गिराया जा रहा हो, तो हमारे संविधान के दिखाए रास्ते की रक्षा करनी चाहिए." उन्होंने देशवासियों से संविधान के पवित्र सिद्धांतों की रक्षा करने का संकल्प लेने को कहा.

इसे भी पढ़ेंः