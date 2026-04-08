ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से होगा मुकाबला
ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया और वोटर लिस्ट से नाम हटाने के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का वादा किया.
Published : April 8, 2026 at 3:55 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा कि उनके जीवन में सब कुछ यहीं से शुरू हुआ.
'ममता बनर्जी जिंदाबाद' और 'तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद' के नारे लगाते समर्थकों की भीड़ के बीच बनर्जी ने अपने कालीघाट आवास से अलीपुर सर्वे बिल्डिंग तक एक रोड शो का नेतृत्व किया. अलीपुर सर्वे बिल्डिंग में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.
She carries the hopes, dreams, and aspirations of 10 crore people of Bengal on her shoulders. She is our beloved Didi. Banglar Nijer Meye. Smt. @MamataOfficial.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 8, 2026
Every vote cast in this election is a vote for development. A vote for dignity. A vote to strengthen Didi's hands in… pic.twitter.com/PcDbE8OgKW
अपने पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी सुबह करीब 10:25 AM पर हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर अपने घर से पैदल गोपालनगर में सर्वे बिल्डिंग की ओर निकलीं। उस दिन भवानीपुर की सड़कों पर अनगिनत लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो अपने "घर की बेटी" को अपने ही मोहल्ले से गुजरते हुए देखने के लिए बेताब थे। ज़बरदस्त जोश और उत्साह के बीच, कई आम लोग—तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ—खुद ही मुख्यमंत्री के नॉमिनेशन जुलूस में शामिल हो गए।
नामांकन दाखिल करने के इस दौरान, एक अनोखा और खास नजारा सामने आया. समाज के सभी तबकों और सभी धर्मों के लोगों को एक मज़बूत सेक्युलर मैसेज देने के लिए, मुख्यमंत्री के साथ अलग-अलग भाषाई और सांप्रदायिक बैकग्राउंड के प्रतिनिधि मौजूद थे. जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर (नामांकन पत्र) जमा किया, तो उनके साथ राज्य मंत्री फिरहाद हकीम की पत्नी इस्मत हकीम, पंजाबी समुदाय के प्रोड्यूसर निसपाल सिंह और गुजराती समुदाय के एक प्रतिनिधि भी थे, जो उनके ठीक बगल में खड़े थे.
अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ वह हाथ जोड़े लगभग 800 मीटर तक चलीं और सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं का उन्होंने अभिवादन किया. नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, "मेरा जन्म और पालन-पोषण यहीं भवानीपुर में हुआ है. मेरे जीवन की हर चीज की शुरुआत यहीं से हुई."
भवानीपुर सीट के अलावा हर सीट पर तृणमूल कांग्रेस के लिए समर्थन मांगते हुए उन्होंने कहा, "मैं न केवल भवानीपुर बल्कि सभी 294 निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से अपील करती हूं कि वे हमारे उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करें. हम बड़े जनादेश के साथ जीतेंगे." तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 213 सीटें जीती थीं.
हालांकि, बनर्जी ने मतदाता सूची से नामों को हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उनकी पार्टी मतदाता सूची को ‘फ्रीज’ करने के खिलाफ फिर से अदालत का रुख करेगी.
नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी पत्रकारों से बात करने के लिए बाहर निकलीं. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय वोटर लिस्ट से जुड़ा मुद्दा था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए, उन्होंने मतदाता सूची को लेकर गहरी चिंता जताई. जरूरी डेटा पेश करते हुए, उन्होंने बताया कि SIR लिस्ट में अभी रिव्यू किए जा रहे 12 मिलियन नामों (1.2 करोड़) में से सिर्फ 3.2 मिलियन लोगों को ही वोट देने का मौका दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, 5.8 मिलियन नामों का स्टेटस अभी भी अनसुलझा है. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि, बहुत कम संख्या में फ्रॉड या मरे हुए वोटरों को छोड़कर, बहुत सारे लोग इस चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे.
उन्होंने उनकी तरफ से गहरा अफसोस जताया. वोट न डाल पाने वालों को याद करते हुए, ममता बनर्जी ने अफसोस जताते हुए कहा, "असली वोटर, जिनमें लगभग 2.7 मिलियन लोग शामिल हैं जिनके केस अभी फैसले में हैं, को किसी भी हालत में उनके वोट से दूर नहीं किया जाना चाहिए. ममता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि फैसले की लिस्ट में शामिल हर कोई सही है. फिर भी, अफ़सोस की बात है कि वे इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं. उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए."
बनर्जी ने कहा, "मुझे बेहद दुख है कि मतदाता सूची से इतने सारे नाम हटा दिए गए हैं. मेरी समझ से परे है कि मतदाता सूचियों को क्यों रोक दिया गया है. हम इसके खिलाफ फिर से अदालत में अपील करेंगे." भवानीपुर से तीन बार विधायक रह चुकीं बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से होने वाला है.
नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ मौजूद लोगों में कोलकाता के महापौर फिरहाद हाकिम की पत्नी रूबी हाकिम, वार्ड 71 के तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बबलू सिंह और भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी के मिराज शाह शामिल थे. उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे.
तृणमूल कांग्रेस ने बनर्जी के रोड शो और नामांकन दाखिल करने को भवानीपुर में बंगाल की बहुलवादी संस्कृति के संदेश के रूप में पेश किया, जो एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां गुजराती व्यापारी, बंगाली परिवार, पंजाबी परिवार और मुस्लिम निवासी दशकों से साथ-साथ रहते आए हैं. सत्तारूढ़ पार्टी ने भवानीपुर को 'मिनी-इंडिया' और पश्चिम बंगाल की समावेशी पहचान के प्रतीक के रूप में पेश करने का प्रयास किया. पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे. मतों की गिनती चार मई को होगी.
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