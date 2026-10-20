CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास को तुरंत रिहा किया जाए, ममता बनर्जी ने की मांग
ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि सत्ता के घमंड में अंधे नेताओं के दिन अब गिनती के रह गए हैं. सुरजीत दत्ता की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 1:38 PM IST
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की पुलिस कस्टडी बढ़ाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक कड़े मैसेज में इस कदम को लोकतंत्र को दबाने की सोची-समझी साजिश करार दिया.
बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता के घमंड में अंधे नेताओं के दिन अब गिनती के रह गए हैं. उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की और कहा कि अगर लोकतंत्र में जरा भी भरोसा है, तो उन्हें रिहा किया जाना चाहिए.
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में जांच एजेंसियों और सत्ताधारी खेमे के काम पर सवाल उठाए. उन पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने लिखा, "मैं आशुतोष और सौरव की कस्टडी बढ़ाने के पीछे की हताशा भरी मंशा समझती हूं. इस खतरनाक 'वायरस' का इस्तेमाल रोजाना लोकतंत्र पर हमला करने के लिए किया जा रहा है."
उन्होंने युवा पीढ़ी के आंदोलनों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ भी बात की और कहा, "'Gen Z' युवाओं पर हो रहे इस अत्याचार को तुरंत रोकें."
सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने याद दिलाया, "जो लोग आज सत्ता में हैं, हो सकता है कल वे न हों."
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता ने इस बात को खारिज किया कि विरोध का यह मामला सिर्फ स्थानीय मुद्दा है. उनका कहना है कि इस तरह के दबाने वाले तरीके पूरे देश में आम बात हो गए हैं, और कहा, "कोलकाता से लेकर दिल्ली और मुंबई तक—पूरे देश में इस तरह का जुल्म पहले कभी नहीं हुआ."
देश के अतीत को याद करते हुए, ममता ने कहा, "जब हमारे पूर्वज औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ खड़े हुए, तो उन्हें भी इसी तरह के जुल्म का सामना करना पड़ा. फिर भी, उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, जो गहरे भरोसे और बहुत हिम्मत से भरी हुई थी."
प्रशासन की भूमिका की आलोचना
इस संदेश में ममता बनर्जी ने प्रशासन की भूमिका की आलोचना की. सत्ता के दुरुपयोग पर अपनी नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं: यह राज्य-प्रायोजित आतंकवाद है. यह पुलिस की पूरी मिलीभगत से किया गया उत्पीड़न है. ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं टिक सकती. साधारण नागरिकों की आवाज को सत्ता के दुरुपयोग से दबाने की कोशिशें इतिहास में कभी सफल नहीं हुई हैं, और वे अब भी सफल नहीं होंगी."
आखिरकार, उन्होंने सत्ता पक्ष के अंहकार को तोड़ने के लिए आम लोगों के संघर्ष में अपनी आस्था रखी है. राष्ट्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई के संबंध में, ममता ने कहा, "जब आम नागरिक, दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर, लोकतंत्र और राष्ट्र को बचाने के लिए सड़कों पर डटकर खड़े होंगे, तभी सरकार में बैठे इन अहंकारी, आंखों पर पट्टी बांधे राजनेताओं की आंखें आखिरकार खुलेंगी."
इस विरोध के अनिवार्य परिणाम की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, 'तब तक, लोगों की अंतिम जीत सुनिश्चित हो जाएगी, और जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनका सफाया हो जाएगा."
अपने बयान के अंतिम हिस्से में, तृणमूल नेता ने प्रशासन के सामने एक सीधी शर्त रखी. सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए, उन्होंने घोषणा की, 'अगर आपको लोकतंत्र में जरा भी आस्था है, तो आशुतोष और सौरव को तुरंत और बिना शर्त रिहा करें."
ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उन्होंने जिस तरह से वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के बीच समानताएं दिखाईं—और साथ ही Gen Z के अधिकारों की वकालत की—उसने इस विवाद को एक व्यापक राजनीतिक आयाम दे दिया है.
यह भी पढ़ें- रिजीम चेंज से मुद्दे हल नहीं होते, आंदोलन समाधान देने के लिए होने चाहिए: प्रदर्शनों पर बोले RSS प्रमुख भागवत