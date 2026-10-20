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CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास को तुरंत रिहा किया जाए, ममता बनर्जी ने की मांग

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( ETV Bharat )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की पुलिस कस्टडी बढ़ाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक कड़े मैसेज में इस कदम को लोकतंत्र को दबाने की सोची-समझी साजिश करार दिया.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता के घमंड में अंधे नेताओं के दिन अब गिनती के रह गए हैं. उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की और कहा कि अगर लोकतंत्र में जरा भी भरोसा है, तो उन्हें रिहा किया जाना चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में जांच एजेंसियों और सत्ताधारी खेमे के काम पर सवाल उठाए. उन पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने लिखा, "मैं आशुतोष और सौरव की कस्टडी बढ़ाने के पीछे की हताशा भरी मंशा समझती हूं. इस खतरनाक 'वायरस' का इस्तेमाल रोजाना लोकतंत्र पर हमला करने के लिए किया जा रहा है." उन्होंने युवा पीढ़ी के आंदोलनों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ भी बात की और कहा, "'Gen Z' युवाओं पर हो रहे इस अत्याचार को तुरंत रोकें." सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने याद दिलाया, "जो लोग आज सत्ता में हैं, हो सकता है कल वे न हों." तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता ने इस बात को खारिज किया कि विरोध का यह मामला सिर्फ स्थानीय मुद्दा है. उनका कहना है कि इस तरह के दबाने वाले तरीके पूरे देश में आम बात हो गए हैं, और कहा, "कोलकाता से लेकर दिल्ली और मुंबई तक—पूरे देश में इस तरह का जुल्म पहले कभी नहीं हुआ." देश के अतीत को याद करते हुए, ममता ने कहा, "जब हमारे पूर्वज औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ खड़े हुए, तो उन्हें भी इसी तरह के जुल्म का सामना करना पड़ा. फिर भी, उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, जो गहरे भरोसे और बहुत हिम्मत से भरी हुई थी."