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TMC को एक और झटका, फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दिया

67 साल के टीएमसी नेता ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की अपील की. इससे पहले टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने रिपोर्टर्स से कहा था, “उस समय उनसे इस्तीफा न देने के लिए कहा गया था. हालांकि, उन्होंने आज फिर ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें पद छोड़ने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद वह मान गईं.”

कोलकाता पोर्ट से चार बार के टीएमसी विधायक हकीम ने कहा, "मैं पहले की तरह काम नहीं कर पा रहा हूं. इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है. नहीं तो, यह उस कुर्सी का अपमान होता जिस पर मैं बैठा था. जो लोग यह पद संभालेंगे, उन्हें मेरी शुभकामनाएं."

पार्टी के बड़े नेताओं में से एक और बनर्जी के करीबी फिरहाद हकीम ने पहले टीएमसी चीफ से पद से इस्तीफा देने की इजाजत मांगी थी. उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद काम करने में आ रही दिक्कतों का हवाला दिया था.

कोलकाता : मुश्किलों में घिरी तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी को एक और झटका देते हुए, उनके सहयोगी फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि वह पहले की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं.

फिरहाद हकीम, जो राज्य के पूर्व मंत्री और टीएमसी के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक थे, नवंबर 2018 से मेयर के तौर पर काम कर रहे थे. वह आज़ादी के बाद शहर के पहले मुस्लिम मेयर थे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह संकट 1998 में ममता बनर्जी के टीएमसी बनाने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी अंदरूनी बगावत है. पार्टी के 80 में से 60 विधायक के पार्टी छोड़ने और पहली बार निकाले गए विधायक

ऋतब्रत बनर्जी को अपने गुट का नेता बनाने के बाद दरार और गहरी हो गई. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतब्रत को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी, जिससे पार्टी के अंदर तनाव और बढ़ गया.

नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विवाद इस आरोप से शुरू हुआ कि इस पद के लिए सोभनदेब चट्टोपाध्याय के प्रस्ताव करने वाले विधानसभा में जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स पर ऋतब्रत और साथी विधायक संदीपन साहा के हस्ताक्षर जाली थे. यह प्रस्ताव आखिरकार मान्यता पाने में फेल हो गया, जिससे पार्टी के अंदर गहराते मतभेद सामने आए. ऋतब्रत और साहा दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया और उन्होंने इस दावे से इनकार किया कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर जाली किए थे.

फिलहाल हाकिम का इस्तीफ़ा टीएमसी के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे समय में जब पार्टी राज्य में सत्ता खोने के बाद अंदरूनी उथल-पुथल का सामना कर रही है. कोलकाता के मेयर के तौर पर हकीम की जगह कौन लेगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.

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