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सड़े अंडे और टमाटर के डर से इस पूर्व मुख्यमंत्री ने रद्द की जरूरी बैठक! पार्षदों ने आने से किया इंकार

कोलकाता में नए मेयर के चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए रविवार को तृणमूल मुख्यालय में सभी पार्टी पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी.

Mamata Banerjee
ममता बनर्जी. (File) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 9:39 PM IST

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कोलकाताः पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने रविवार दोपहर तृणमूल मुख्यालय में कोलकाता नगर निगम (KMC) के पार्षदों के साथ होने वाली एक जरूरी बैठक को रद्द कर दिया. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कई पार्षदों ने खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए इस बैठक में शामिल होने से साफ मना कर दिया था. नए मेयर के चुनाव के लिए पार्षदों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी.

बता दें कि सत्ता गंवाने के बाद से तृणमूल नेताओं को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी नेतृत्व को ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली थी कि गुस्साए लोग तृणमूल मुख्यालय या वहां आने वाले पार्षदों पर अंडे या सड़े हुए टमाटर फेंक सकते हैं. इस डर से कि रविवार को तृणमूल मुख्यालय की बैठक में शामिल होने पर वे फिर से जनता के गुस्से का शिकार हो सकते हैं, कई पार्षदों ने शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर या फोन करके बैठक में आने पर अपनी आपत्ति जताई थी.

पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा बैठक रद्द करने के फैसले के पीछे एक और बड़ा कारण बताया गया. ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की एक अहम बैठक में शामिल होने के लिए जल्द ही दिल्ली उड़ान भरने वाली हैं. उनके दिल्ली दौरे से ठीक पहले अगर पार्टी मुख्यालय या चुने हुए पार्षदों पर अंडे फेंके जाने जैसी कोई अप्रिय घटना हो जाती, तो राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी की छवि बहुत खराब होती.

भले ही बैठक रद्द कर दी गई हो, लेकिन नगर निगम पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए नए मेयर को चुनने की प्रक्रिया लगातार जारी है. तृणमूल सूत्रों के मुताबिक, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पार्टी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखने की योजना बना रही है. खबर है कि पार्षदों को छोटे-छोटे समूहों में शहर के किसी सुरक्षित और अज्ञात स्थान पर बुलाया जाएगा, जहां नए मेयर के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और जरूरी हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे.

बता दें कि फिरहाद हकीम ने 5 जून को कोलकाता नगर निगम (KMC) के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया. राज्य में सरकार बदलने के बाद से ही उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था. नियमों के मुताबिक, मेयर के इस्तीफे के बाद 'मेयर-इन-काउंसिल' के साथ नगर निगम का सामान्य रूप से काम करना लगभग असंभव हो जाता है.

इस स्थिति के बीच, राज्य सरकार के नगर विकास और शहरी मामलों के विभाग ने पहले ही स्पष्टीकरण मांग लिया है कि मौजूदा म्यूनिसिपल बोर्ड को क्यों न भंग कर दिया जाए. प्रशासन ने तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है. इसके चलते, एक नया मेयर चुनकर इस गतिरोध को सुलझाना और इस तरह म्यूनिसिपल बोर्ड को बचाना, विपक्षी तृणमूल पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गयी है.

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि पार्टी के भीतर के असंतोष को संभालने के लिए पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को फिर से इस पद पर बहाल किया जा सकता है.

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