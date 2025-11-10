ममता बनर्जी ने SIR को बताया 'सुपर इमरजेंसी' और 'वोट बंदी'! केंद्र को दी खुली चुनौती
ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल शाखा सचिवालय में बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए SIR को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : November 10, 2025 at 8:41 PM IST
सिलीगुड़ीः पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस महीने की 4 तारीख से बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म दे रहे हैं. इसको लेकर बंगाल में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. ममता बनर्जी ने एसआईआर को 'सुपर इमरजेंसी' करार दिया और चुनाव आयोग से इस अभ्यास को तुरंत रोकने का आग्रह किया.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर बंगाल शाखा सचिवालय, उत्तरकन्या में एक प्रशासनिक बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और बीडीओ को यह भी निर्देश दिया कि एसआईआर के कारण किसी भी ब्लॉक में कोई भी विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए.
ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से कहा, "भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार SIR के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है. जैसे 'नोटबंदी' थी, वैसे ही SIR 'वोटबंदी' है. यह सुपर इमरजेंसी का ही एक और रूप है."
मुख्यमंत्री ने एसआईआर कराने की जल्दीबाजी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण दो या तीन महीने में पूरा नहीं हो सकता. इसे जबरन अंजाम दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा, "वे मेरा वोट देने का अधिकार छीन लेंगे. मेरे पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी लगा देंगे. लेकिन इससे कुछ नहीं होगा. भले ही आप मेरा गला काट दें, लेकिन किसी का वोट देने का अधिकार नहीं छीना जा सकता."
मुख्यमंत्री ने आम लोगों से कहा कि डरने या निराश होने की कोई बात नहीं है. हर डीएम, बीडीओ इस मामले को देखने को कहा गया है. जिन लोगों के सारे दस्तावेज खो गए हैं, उन्हें उनके दस्तावेज़ वापस दिए जाएंगे. जिनका सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया, वे अपना राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड या लक्ष्मी भंडार के दस्तावेज दिखाएं.
ममता बनर्जी ने कहा- "हमने कहा है कि इस प्रक्रिया में कम से कम दो साल लगेंगे. लेकिन वे इसे ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं. खोखली बातों से घुसपैठ कराई गई है. सीमा केंद्रों की ज़िम्मेदारी, रेलवे, विमानन केंद्रों के हाथ में है. देश के अंतरिम सुरक्षा केंद्र की ज़िम्मेदारी. अमित शाह 10 साल से सत्ता में हैं. हम लोगों से कहेंगे कि साथ आएं और मिलकर SIR करें."
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने आपदा से निपटने के लिए राज्य को कोई वित्तीय सहायता न देने पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उत्तर बंगाल में आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद आवास, कृषि, बीमा समेत कई मुद्दों पर प्रशासनिक बैठकें करने के लिए सोमवार को ममता बनर्जी एक दिवसीय दौरे पर उत्तर बंगाल पहुंचीं थी.
