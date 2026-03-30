TMC में टिकट कटने पर असंतोष: ममता बनर्जी की दो टूक चेतावनी-"बगावत की तो जनता नहीं करेगी माफ"
ममता बनर्जी ने सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ में पार्टी उम्मीदवार प्रतिभा रानी मैती के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित की.
Published : March 30, 2026 at 7:42 PM IST
सुनील दास
बेलदा (पश्चिम बंगाल): विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस ने कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है. नतीजतन, अलग-अलग जिलों में नाराजगी और विरोध के सुर उभर रहे हैं. पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की नजर इस स्थिति पर है. सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ में तृणमूल उम्मीदवार प्रतिभा रानी मैती के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मामले पर सख्त संदेश दिया.
टिकट वितरण को लेकर असंतोष पर लगाम लगाने के लिए ममता बनर्जी ने साफ चेतावनी दी- "टिकट न मिलने की वजह से पार्टी के खिलाफ काम करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. याद रखें, जनता ऐसे व्यवहार करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी."
मुख्यमंत्री सोमवार दोपहर करीब 12:00 बजे बेलदा के पास केशियारी स्थित रैली स्थल पर पहुंचीं. अपने भाषण की शुरुआत से ही उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भाजपा पर कड़ा प्रहार किया. इसी मंच से तृणमूल सुप्रीमो ने पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक कलह पर भी बात की.
ममता ने कहा, "हर किसी को टिकट देना संभव नहीं है. नए चेहरों के लिए अवसर पैदा किए जाने चाहिए. महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आगे लाना होगा. अगर किसी को यह भ्रम है कि वे हमेशा उम्मीदवार बने रहने के हकदार हैं, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं." ममता ने आगे कहा, "यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपको फिर से टिकट मिलेगा. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी."
नारायणगढ़ में उम्मीदवार बदलने को लेकर सुलगते असंतोष के संकेत पहले ही मिलने लगे थे. पिछले चुनाव में सूर्य अत्ता इस निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार थे. हालांकि, इस बार पार्टी ने उनकी जगह प्रतिभा रानी मैती को उतारने का फैसला किया है. कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी पृष्ठभूमि में ममता ने सार्वजनिक मंच का उपयोग पार्टी के भीतर संभावित गुटबाजी को रोकने के लिए किया.
उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया- "प्रतिभा मैती को वोट देना तृणमूल कांग्रेस को वोट देने के समान है." इसके अलावा, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा- "मिलकर काम करें, अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को किनारे रखें और मजबूती से जनता के साथ खड़े हों."
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री इस समय मेदिनीपुर के दौरे पर हैं और उनका दो दिवसीय कार्यक्रम काफी व्यस्त है. आज सुबह नारायणगढ़ में बैठक के बाद, उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर के पांशकुड़ा पश्चिम में एक और जनसभा की. इसके बाद, डेबरा की बैठक समाप्त कर खड़गपुर में रात्रि विश्राम करेंगी. मंगलवार के उनके कार्यक्रम में चंद्रकोना और गरबेटा में बैठकें शामिल हैं, जिसके बाद दुर्गापुर के लिए रवाना होंगी.
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