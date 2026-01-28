ETV Bharat / bharat

'बंगाल के लोग बंगाल पर राज करेंगे...भाजपा नहीं', ममता बोलीं, 'मैं नॉरवेस्टर तूफान की तरह खतरनाक'

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी पत्नी का सरनेम पूछा. उन्होंने कहा कि, जब बंगाल की बेटियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, अगर वे अपना सरनेम बदलती हैं, तो उन्हें बुलाया जा रहा है. उन्हें बाहर किया जा रहा है. उन्होंने इसे महिला विरोधी करार दिया. उन्होंने कहा कि, यह सब नहीं चलेगा. ममता ने पीएम मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि, उनके पास बंगाल के खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है. वे ऐसा कर भी नहीं पाएंगे.

"वे हमारी माताओं और बहनों को बुला रहे हैं. जो माताएं और बहनें शादी के बाद अपने ससुराल चली गई हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि उनका सरनेम क्यों बदल गया है, और उनसे कहा जा रहा है कि वे इसका जवाब दें." - ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ने हुगली के सिंगूर में एक प्रशासनिक बैठक की, जहां उन्होंने एसआईआर पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को एसआईआर सुनवाई के लिए इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि शादी के बाद उनके सरनेम बदल जाते हैं. इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा.

बुधवार को उन्होंने इस हमले को एक नए स्तर पर ले जाकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला. सिंगूर में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए ममता ने पूछा कि, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पत्नी के सरनेम क्या हैं.

सिंगूर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले कुछ महीनों से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग और केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रही हैं.

आज सिंगूर में एक रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और BJP पर तीखा हमला किया. हालांकि, SIR (स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स) का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा. अपने भाषण की शुरुआत में, उन्होंने उन लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, जिनकी कथित तौर पर SIR प्रक्रिया को लेकर फैली घबराहट के कारण मौत हो गई. मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एसआईआर प्रक्रिया के जरिए NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) लागू करने की साजिश कर रही है.

वहीं, ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि उन्होंने वोटर लिस्ट के इस खास बदलाव का विरोध करते हुए एक कविता लिखी है. इस साल के कोलकाता बुक फेयर में कविताओं के इस कलेक्शन वाली एक किताब पब्लिश हुई है. उन्होंने कहा कि, किताब का नाम 'SIR' है. उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने किताब से दो कविताएं भी सुनाईं. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर कोई उन पर हमला करता है, तो वह बवंडर या नॉरवेस्टर तूफान की तरह खतरनाक हो जाती हैं.

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बंगाल में सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दावा किया कि लोग तय करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा. यह लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं. उन्होंने कहा कि, बंगाल के लोग बंगाल पर राज करेंगे. भाजपा बाहर से आकर बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकती.

तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर मुद्दे को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कुछ निर्देश जारी किए हैं. निर्वाचन आयोग ने उन निर्देशों के मुताबिक कदम पहले ही उठा लिए हैं. ममता बनर्जी ने एक बार फिर मामले की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने की संभावना जताई. उन्होंने दोहराया कि वह एक आम नागरिक के तौर पर कोर्ट जाएंगी.

'अजित पवार BJP छोड़ने वाले थे', बोलीं ममता

दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अचानक मौत पर गहरा दुख जताया. बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में NCP लीडर की मौत की खबर मिलने के बाद, उन्होंने सिंगूर जाते समय पत्रकारों से बात की. उन्होंने इस घटना को सिर्फ एक एक्सीडेंट मानने से लगभग इनकार कर दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मौत के पीछे कोई गहरा रहस्य हो सकता है. इसलिए, उन्होंने बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की.

ममता बनर्जी ने अजित पवार के निधन पर कहा कि, इस देश में आम लोग तो दूर, नेता भी सुरक्षित नहीं हैं. ममता ने कहा कि, दो दिन पहले उन्हें पता चला कि दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने बयान दिया था कि पवार भाजपा छोड़ने को तैयार थे, और आज यह हुआ है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि, उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी दूसरी एजेंसी पर नहीं. ममता ने कहा कि, सभी एजेंसियों के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है.

ये भी पढ़ें: 'भाजपा का मुकाबला सिर्फ 'दीदी' ही कर सकती हैं',बोले, अखिलेश, SIR का मुद्दा लेकर दिल्ली जायेंगी ममता