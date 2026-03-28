'कौन है वो दो शैतान जिसने छीन ली ममता की सारी शक्ति'? रानीगंज में केंद्र और चुनाव आयोग पर साधा निशाना
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों के तबादले पर केंद्र सरकार को घेरा.
Published : March 28, 2026 at 9:41 PM IST
रानीगंज (पश्चिम बंगाल): चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशासन के शीर्ष स्तर के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के फेरबदल की प्रक्रिया शुरू कर दी. शनिवार को ममता ने रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार कालोबरण मंडल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने राज्य प्रशासन के सभी स्तरों पर अधिकारियों के फेरबदल को लेकर केंद्र के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया.
उन्होंने आरोप लगाया कि एक चुनी हुई मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी शक्तियों को पूरी तरह से कम कर दिया गया है, और भाजपा के इशारे पर बंगाल के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है.
ममता ने कहा, "भले ही मैं बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री हूं, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने 'दो शैतानों' के साथ मिलकर, जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे सारी शक्तियां छीन ली हैं और वे सब मिलकर बंगाल के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं." राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गयी कि आखिर, ममता बनर्जी ने किसे शैतान कहा.
ममता ने रामनवमी के जुलूस को लेकर रघुनाथगंज में भड़की अशांति की घटनाओं के लिए चुनाव आयोग और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने टिप्पणी की, "आप रघुनाथगंज में रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए स्वतंत्र हैं. हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है. हमारे युवा भी ऐसे जुलूसों में भाग लेते हैं, लेकिन वे हिंसा नहीं भड़काते. परसों आपने सूरी में एक जुलूस निकाला था, एक ऐसा जुलूस जिसमें आपने हथियार लहराए थे. मुझे समझ नहीं आता कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है. इसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइए; उन्होंने मुझसे सारा अधिकार छीन लिया है."
ममता ने कहा, "भाजपा द्वारा संचालित इस 'वैनिश कमीशन' ( चुनाव आयोग) ने स्थानीय क्षेत्र की जानकारी रखने वाले लगभग 50 से 100 अधिकारियों का तबादला तमिलनाडु और केरल कर दिया है. यह इसलिए किया गया ताकि इस क्षेत्र में भाजपा के अवैध धन, गुंडों और नशीले पदार्थों के प्रवेश को आसान बनाया जा सके, जिससे उन्हें बुलडोजर चलाने और अशांति फैलाने के अवसर मिल सकें."
ममता बनर्जी ने मतदाता सूची (SIR) और पूरक सूचियों में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए. इसी जनसभा के दौरान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहला इलाके में बुलडोजर चलाकर दुकानों को कथित तौर पर मनमाने ढंग से तोड़े जाने के खिलाफ अचानक आवाज उठाई.
कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर को बदलने के चुनाव आयोग के फैसले पर चर्चा करते हुए ममता ने बीच में ही कहा, "मुझे गहरा खेद है और मैं बेहला के दुकानदारों से तहे दिल से माफी मांगती हूं. बॉबी (फिरहाद हकीम) के मेयर बने रहने का क्या फायदा, जब आयोग ने उस इलाके के लिए भाजपा के वफादार को कमिश्नर नियुक्त कर दिया है? मैं उनसे विनती करती हूं: आग से मत खेलिए. कल, उन्होंने बुलडोजर चलाकर बेहला की कई दुकानें तोड़ दीं."
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