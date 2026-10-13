ममता बनर्जी पर जानलेवा हमले की कोशिश, आरोपी महिला ने 'बुआ' कहकर बुलाया फिर निकाल लिया चाकू
टीएमसी (TMC) सांसद डोला सेन ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.
Published : October 13, 2026 at 10:01 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक का एक गंभीर मामला सामने आया है. कोलकाता के कालीघाट इलाके में उनके आवास के ठीक बाहर एक महिला ने उन पर कथित तौर पर हमले की कोशिश की. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. टीएमसी (TMC) सांसद डोला सेन ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
दुर्गा पूजा के दौरान हुई घटना
शिकायत के मुताबिक, यह घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे की है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी नेता वैश्वानर चटर्जी और सांसद डोला सेन के साथ अपने घर से निकलकर कालीघाट के मिलन संघ में दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होने जा रही थीं. इसी दौरान घर के बाहर एक महिला अचानक उनके करीब आ गई. उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की.
बुआ कहकर झपटी थी महिला
सांसद डोला सेन का आरोप है कि तनिष्का साहा नाम की इस महिला ने ममता बनर्जी को 'पिशी' (बंगाली में बुआ) कहकर आवाज दी. उनकी तरफ झपटने की कोशिश की. डोला सेन का दावा है कि उस वक्त महिला के हाथ में एक चाकू भी था. इतना ही नहीं, महिला पर अत्यधिक नशे में होने का भी आरोप है. वह उनके मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर अपशब्द कहने लगी और सड़क पर ही लेट गई, जिससे वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया.
दावों और आरोपों की जांच में जुटी पुलिस
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, महिला ने खुद को पुलिस का 'सिविक वॉलिंटियर' बताया है. पुलिस अभी उसके इस दावे की सच्चाई की पुष्टि कर रही है. साथ ही, महिला के ड्रग्स या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में होने के आरोपों की भी मेडिकल जांच की जा रही है. इस घटना ने राज्य के राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है.
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