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ममता बनर्जी पर जानलेवा हमले की कोशिश, आरोपी महिला ने 'बुआ' कहकर बुलाया फिर निकाल लिया चाकू

ममता बनर्जी. (File) ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक का एक गंभीर मामला सामने आया है. कोलकाता के कालीघाट इलाके में उनके आवास के ठीक बाहर एक महिला ने उन पर कथित तौर पर हमले की कोशिश की. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. टीएमसी (TMC) सांसद डोला सेन ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दुर्गा पूजा के दौरान हुई घटना