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वकील की ड्रेस में कलकत्ता HC पहुंची ममता, चुनाव बाद हिंसा मामले में दी दलीलें, लगे 'चोर-चोर' के नारे

बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील की ड्रेस में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचींं ( ETV Bharat )

कोलकाता: बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी गुरुवार को चुनाव के बाद कथित हिंसा और पार्टी ऑफिस पर हमलों के संबंध में एक केस में बहस करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुईं. चुनाव के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अशांति के आरोपों को लेकर हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की गई थी. ममता इस केस में दलीलें पेश करने के लिए गुरुवार सुबह कोर्ट पहुंचीं. इससे पहले इस साल की शुरुआत में ममता दलीलें पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थीं. उस समय वह अभी भी राज्य की मुख्यमंत्री थीं. हालांकि, उस मौके पर वह कानूनी वर्दी में नहीं दिखीं बल्कि, उन्होंने एक आम नागरिक के तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के बारे में कोर्ट के सामने दलीलें दीं. विधानसभा चुनाव में हार के बाद वह एक बार फिर कोर्ट में पेश हुईं - हालांकि, इस बार, एक वकील की ड्रेस में. इस दिन ममता ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल की बेंच के सामने अपनी दलीलें पेश कीं. चुनाव के बाद तृणमूल ऑफिस पर हमले और पार्टी वर्कर्स पर हमले के आरोप हैं. राज्य भर के अलग-अलग जिलों से ऐसी शिकायतें मिली. इसलिए, इन घटनाओं के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई. इस खास केस में ममता पेश हुईं, वह सिरसान्या बनर्जी ने फाइल किया था. कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर से तृणमूल MP) के बेटे और 2026 के चुनाव में उत्तरपारा असेंबली सीट से तृणमूल कैंडिडेट, जो हाल के चुनावों में हार गए थे. उन्होंने कहा कि कई जगहों से चुनाव के बाद हिंसा की खबरें आई. ममता खास तौर पर इसी केस में दलीलें पेश करने के लिए कोर्ट पहुंचीं. कल्याण बनर्जी भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. अदालत में दी गई दलीलें बिकाश रंजन भट्टाचार्य (केस नंबर 19 के बारे में): उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि वही निर्देश जारी किए जाएं जो एक स्पेशल बेंच ने 2021 में पहले जारी किए थे, यह निर्देश बीजेपी की वकील सुस्मिता साहा दत्ता ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में दायर किया था. कल्याण बनर्जी (शीर्षान्या बनर्जी के केस के बारे में): उन्होंने कहा कि इस बार हुई हिंसा की घटनाएं 2021 में हुई घटनाओं से 'ज़्यादा गंभीर' रही. हमने अपनी अर्जी में ऐसी सारी जानकारी दी है. गुंडागर्दी और धमकी से लेकर तोड़-फोड़ और मारपीट तक के आरोप. चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इससे पहले कोई कमेटी बनाई गई थी? क्या उस कमेटी ने बड़ी बेंच को कोई रिपोर्ट दी थी? बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने जवाब दिया, पूरे राज्य में हिंसा की घटनाएं हुई. ममता बनर्जी और चंद्रिमा भट्टाचार्य की ओर से दलील देते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, 'खेजुरी में 60 दुकानों में आग लगा दी गई. डोमजूर में ब्लॉक तृणमूल प्रेसिडेंट पर हमला किया गया. दस तृणमूल वर्कर मारे गए.