वकील की ड्रेस में कलकत्ता HC पहुंची ममता, चुनाव बाद हिंसा मामले में दी दलीलें, लगे 'चोर-चोर' के नारे
ममता ने कहा, 'मैंने 1985 में बार काउंसिल की मेंबर के तौर पर खुद को एनरोल किया था. मैं पर्सनली अपनी बात रखना चाहती हूं.'
Published : May 14, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 2:43 PM IST
कोलकाता: बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी गुरुवार को चुनाव के बाद कथित हिंसा और पार्टी ऑफिस पर हमलों के संबंध में एक केस में बहस करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुईं. चुनाव के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अशांति के आरोपों को लेकर हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की गई थी. ममता इस केस में दलीलें पेश करने के लिए गुरुवार सुबह कोर्ट पहुंचीं.
इससे पहले इस साल की शुरुआत में ममता दलीलें पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थीं. उस समय वह अभी भी राज्य की मुख्यमंत्री थीं. हालांकि, उस मौके पर वह कानूनी वर्दी में नहीं दिखीं बल्कि, उन्होंने एक आम नागरिक के तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के बारे में कोर्ट के सामने दलीलें दीं. विधानसभा चुनाव में हार के बाद वह एक बार फिर कोर्ट में पेश हुईं - हालांकि, इस बार, एक वकील की ड्रेस में.
इस दिन ममता ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल की बेंच के सामने अपनी दलीलें पेश कीं. चुनाव के बाद तृणमूल ऑफिस पर हमले और पार्टी वर्कर्स पर हमले के आरोप हैं. राज्य भर के अलग-अलग जिलों से ऐसी शिकायतें मिली. इसलिए, इन घटनाओं के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई.
इस खास केस में ममता पेश हुईं, वह सिरसान्या बनर्जी ने फाइल किया था. कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर से तृणमूल MP) के बेटे और 2026 के चुनाव में उत्तरपारा असेंबली सीट से तृणमूल कैंडिडेट, जो हाल के चुनावों में हार गए थे. उन्होंने कहा कि कई जगहों से चुनाव के बाद हिंसा की खबरें आई. ममता खास तौर पर इसी केस में दलीलें पेश करने के लिए कोर्ट पहुंचीं. कल्याण बनर्जी भी कोर्ट रूम में मौजूद थे.
अदालत में दी गई दलीलें
बिकाश रंजन भट्टाचार्य (केस नंबर 19 के बारे में): उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि वही निर्देश जारी किए जाएं जो एक स्पेशल बेंच ने 2021 में पहले जारी किए थे, यह निर्देश बीजेपी की वकील सुस्मिता साहा दत्ता ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में दायर किया था.
कल्याण बनर्जी (शीर्षान्या बनर्जी के केस के बारे में): उन्होंने कहा कि इस बार हुई हिंसा की घटनाएं 2021 में हुई घटनाओं से 'ज़्यादा गंभीर' रही. हमने अपनी अर्जी में ऐसी सारी जानकारी दी है. गुंडागर्दी और धमकी से लेकर तोड़-फोड़ और मारपीट तक के आरोप. चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इससे पहले कोई कमेटी बनाई गई थी? क्या उस कमेटी ने बड़ी बेंच को कोई रिपोर्ट दी थी?
बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने जवाब दिया, पूरे राज्य में हिंसा की घटनाएं हुई. ममता बनर्जी और चंद्रिमा भट्टाचार्य की ओर से दलील देते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, 'खेजुरी में 60 दुकानों में आग लगा दी गई. डोमजूर में ब्लॉक तृणमूल प्रेसिडेंट पर हमला किया गया. दस तृणमूल वर्कर मारे गए.
गोघाट में सभी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस तोड़ दिए गए. कई तृणमूल वर्कर बेघर हो गए. डर का माहौल बना दिया गया. महिलाओं को निशाना बनाया गया. इसके अलावा, बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाना चाहिए.
ममता बनर्जी ने कहा, मैंने 1985 में बार काउंसिल की मेंबर के तौर पर खुद को एनरोल किया था. मैं पर्सनली अपनी बात रखना चाहती हूं. शेड्यूल्ड कास्ट के परिवारों को टारगेट किया गया. नए शादीशुदा जोड़ों और उनके परिवारों को उनके घरों से निकाल दिया गया. यह कोई 'बुलडोजर स्टेट' नहीं है, यह रिच कल्चर और विरासत की जमीन है. हम आपसे अपील करते हैं, प्लीज हमारी रक्षा करें.'
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने कहा, 'इस तरह की पिटीशन फाइल करने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए. पिटीशन को असली घटनाओं के पक्के सबूतों से साबित किया जाना चाहिए. धीरज त्रिवेदी, पुलिस की तरफ से लगाए गए अलग-अलग आरोपों को साबित करने के लिए सबूत कहां हैं?
पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह इन आरोपों की पूरी तरह से जांच करे और उन्हें वेरिफाई करे. आरोप है कि 2,000 वर्कर्स पर हमला हुआ. पुलिस को इन दावों की जांच करनी चाहिए. ऐसी जांच में समय लगता है. पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है. पुलिस को यह पता लगाना चाहिए कि जिन घटनाओं को 'पोस्ट-पोल वायलेंस' कहा जा रहा है, क्या वे असल में चुनाव के बाद की हिंसा से सीधे जुड़ी हैं. हॉग मार्केट की घटना के सिलसिले में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है.
इसके तुरंत बाद बहस के दौरान, कल्याण बनर्जी और पुलिस की तरफ से वकील धीरज त्रिवेदी के बीच तीखी बहस हो गई. चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल से बात करते हुए ममता ने बीच में कहा, 'सर, प्लीज इस राज्य के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्का करें.'
कल्याण बनर्जी ने कहा, 'हमने सारी जरूरी जानकारी दे दी है. क्या पुलिस सो रही है? कौन बेघर हुआ है? किस पर हमला हुआ है? पुलिस को क्राइम होने से रोकना चाहिए. क्या वे क्राइम होने के बाद ही एक्शन लेंगे? ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, यह पक्का करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गया है.'
इस बातचीत के बाद सुनवाई खत्म हो गई और फैसला सुनाने की तारीख आगे बढ़ा दी गई. जब ममता बनर्जी कोर्ट से निकल रही थीं, तो वहां बहुत अफरा-तफरी दिखा. पुलिस उनकी गाड़ी को निकलने में मदद करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी. ममता को देखते ही भीड़ ने 'जय श्री राम' और 'चोर, चोर' के नारे लगाने शुरू कर दिए. सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने कहा, 'ममता के साथ गाली-गलौज की गई और उन्हें धक्का-मुक्की की गई.'
कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही ममता बनर्जी पर रिएक्शन मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'मेरे पास बहुत सारा काम है. मेरे पास इस तरह के सवालों के जवाब देने का समय ही नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे पास इन सवालों पर बात करने का समय नहीं है, और न ही मैं इन पर कोई सोच रहा हूँ.'