ETV Bharat / bharat

अब कांग्रेस का समर्थन करेंगी ममता बनर्जी, बोलीं- 'मैं टीएमसी कभी नहीं छोड़ सकती'

उपचुनाव में अपने उम्मीदवार का नाम लिया वापस. उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी से कर ली थी मुलाकात.

Mamata Banerjee
प.बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : प.बंगाल में दो सीटों पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव काफी रोचक हो गया है. नामांकन के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया. उसके बाद उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया.

प.बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में छह अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं. मीडिया से बात करते हुए प.बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से हमने अपने उम्मीदवार को हटा लिया है. जब उनसे पूछा गया कि नामांकन इसलिए वापस लिया क्योंकि पार्टी अब कांग्रेस का समर्थन कर रही है ? इस पर ममता बनर्जी ने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं है."

उन्होंने कहा, "हमने पहले ही कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनका उम्मीदवार अच्छा है." दरअसल, नामांकन की आखिरी तारीख को दिनभर राजनीतिक ड्रामा चलता रहा. तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में आज बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया.

ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाई गईं संचिता प्रधान डे ने समय-सीमा खत्म होने से एक दिन पहले, शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया.यह घटनाक्रम तब हुआ जब चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के गुट को पार्टी का नया नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया, जिससे तृणमूल कांग्रेस की पारंपरिक पहचान पर उनके तत्काल दावे का अंत हो गया. पेशे से शिक्षिका प्रधान डे, जिन्हें ममता गुट ने नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने शुक्रवार दोपहर राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. इस दौरान उनके पति सत्यजीत भी उनके साथ थे.इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे नंदीग्राम में ममता की पार्टी बिना किसी उम्मीदवार के रह गई.

ममता बनर्जी ने कहा, "हम संवैधानिक पद का अनादर नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन है. हमारे देश में जो हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक, गैर-कानूनी, अलोकतांत्रिक और किसी राजनीतिक दल के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए की गई पूरी तरह से पक्षपाती बदले की कार्रवाई है."

बनर्जी ने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी ने पहले कहा था कि वह टीएमसी का नाम और चुनाव चिह्न नहीं रहने देंगे. ममता ने कहा, "उन्होंने पहले ही कहा था, 'नाम भी न रहने दूंगा, निशान भी नहीं रहने दूंगा.' ये लोग कौन हैं? आज वे सत्ता में हैं, हो सकता है कल न हों. उन्हें अपनी सीमा समझनी चाहिए."

ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "उन्हें नहीं पता कि मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नहीं छोड़ सकती. जब तक मैं इस दुनिया से नहीं चली जाती, यह हमेशा मेरे साथ रहेगी. यह बिल्कुल गंदा खेल है, लेकिन हम भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. मैं चाहती हूं कि भाजपा भारत से चली जाए. हम इंडिया गठबंधन में एकजुटता चाहते हैं...नंदीग्राम में हम कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देंगे. यह देश के बड़े हित में है. रेजीनगर के बारे में मैं बाद में फैसला करूंगी. असम में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं."

बनर्जी ने टीएमसी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना की और कहा कि यह कदम "मनमाना" था.उन्होंने भाजपा पर देश में "विपक्षी पार्टियों को खत्म करने" की कोशिश करने का आरोप लगाया.

ये भी पढ़ें : ममता बनर्जी की पार्टी को मिला नया नाम और नया चुनाव चिन्ह, टीएमसी नाम फ्रीज

TAGGED:

नंदीग्राम उपचुनाव बंगाल ममता
कांग्रेस का समर्थन ममता उपचुनाव
उम्मीदवार वापस लिया ममता ने बंगाल
MAMATA TO SUPPORT CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.