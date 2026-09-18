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अब कांग्रेस का समर्थन करेंगी ममता बनर्जी, बोलीं- 'मैं टीएमसी कभी नहीं छोड़ सकती'

प.बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ( IANS )

कोलकाता : प.बंगाल में दो सीटों पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव काफी रोचक हो गया है. नामांकन के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया. उसके बाद उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया. प.बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में छह अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं. मीडिया से बात करते हुए प.बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से हमने अपने उम्मीदवार को हटा लिया है. जब उनसे पूछा गया कि नामांकन इसलिए वापस लिया क्योंकि पार्टी अब कांग्रेस का समर्थन कर रही है ? इस पर ममता बनर्जी ने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं है." उन्होंने कहा, "हमने पहले ही कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनका उम्मीदवार अच्छा है." दरअसल, नामांकन की आखिरी तारीख को दिनभर राजनीतिक ड्रामा चलता रहा. तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में आज बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया. ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाई गईं संचिता प्रधान डे ने समय-सीमा खत्म होने से एक दिन पहले, शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया.यह घटनाक्रम तब हुआ जब चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के गुट को पार्टी का नया नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया, जिससे तृणमूल कांग्रेस की पारंपरिक पहचान पर उनके तत्काल दावे का अंत हो गया. पेशे से शिक्षिका प्रधान डे, जिन्हें ममता गुट ने नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने शुक्रवार दोपहर राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. इस दौरान उनके पति सत्यजीत भी उनके साथ थे.इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे नंदीग्राम में ममता की पार्टी बिना किसी उम्मीदवार के रह गई.