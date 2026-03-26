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आसमान में 1 घंटा 20 मिनट तक चक्कर काटता रहा ममता बनर्जी का विमान, कोलकाता में सुरक्षित लैंडिंग

पश्चिम बर्धमान जिले में पांडबेश्वर विधानसभा क्षेत्र से TMC उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करतीं ममता बनर्जी. ( PTI )

जैसे ही विमान ने कोलकाता के हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) में प्रवेश किया, मौसम अचानक बिगड़ गया. आसमान में तेजी से अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ भारी ओलावृष्टि होने लगी. इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) लैंडिंग की अनुमति नहीं दे सका. जब विमान अशांत मौसम के बीच हवा में चक्कर काट रहा था, तब कोलकाता हवाई अड्डे पर स्थिति भी उतनी ही डरावनी थी.

इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री पश्चिम बर्धमान के पांडवेश्वर में एक निर्धारित कार्यक्रम और जनसभा में शामिल हुई थीं, जिसके बाद वे कोलकाता के लिए रवाना हुईं. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, विमान ने दोपहर 3:39 बजे अंडाल हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी. सामान्य परिस्थितियों में इसे शाम 4:25 बजे के आसपास कोलकाता में लैंड करना था.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विमान गुरुवार को भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण एक घंटे से अधिक तक हवा में चक्कर काटता रहा. खराब मौसम के बीच इस लंबी देरी ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में गहरी चिंता पैदा कर दी थी. आखिरकार विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई. मुख्यमंत्री के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुलिस के अस्थायी शेल्टर (तंबू) पल भर में उड़ गए. वीआईपी सुरक्षा के लिए लगाए गए भारी बैरिकेड्स पलटते हुए देखे गए. मुख्यमंत्री के काफिले के लिए खड़ी गाड़ियां तूफान के जोर से हिल रही थीं. खतरनाक मौसम के कारण पूरा हवाई अड्डा परिसर देखते ही देखते सुनसान हो गया.

सूत्रों ने खुलासा किया कि तूफान के दौरान पायलट ने शुरू में उत्तरी दिशा से लैंडिंग के कई प्रयास किए. हालांकि, बेहद कम विजिबिलिटी (दृश्यता) और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ये कोशिशें बार-बार विफल रहीं. एक समय तो ऐसा भी आया जब स्थिति न सुधरने पर विमान को किसी दूसरे हवाई अड्डे पर डायवर्ट (मोड़ने) करने पर भी विचार किया गया. हालांकि, अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि विमान में पर्याप्त ईंधन मौजूद था, जिससे लंबी देरी के बावजूद तत्काल कोई खतरा नहीं था.

शाम करीब 4:49 बजे स्थिति में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ. हालांकि तूफान कमजोर पड़ गया था, लेकिन ओले अब भी गिर रहे थे. विशेषज्ञों का कहना है कि ओलावृष्टि के दौरान लैंडिंग करना बेहद असुरक्षित होता है, इसलिए पायलट ने दोबारा कोशिश करने से पहले थोड़ा और इंतजार करना बेहतर समझा. आखिरकार, पायलट ने अपना रास्ता बदला और दक्षिण दिशा से लैंडिंग का प्रयास किया, जहां मौसम तुलनात्मक रूप से साफ था.

अंततः, विमान शाम 5:18 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया. शाम करीब 5:30 बजे, वह कड़ी सुरक्षा के बीच हवाई अड्डे से अपने आवास के लिए रवाना हुईं. हालांकि मीडियाकर्मियों ने इस घटना पर उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाही, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और परिसर से तुरंत निकल गईं.

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