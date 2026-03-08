ममता का पीएम मोदी पर 'फोटो वार': पूछा- जब राष्ट्रपति खड़ी थीं, तब आप कुर्सी पर क्यों बैठे थे?
ममता बनर्जी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अनादर करने का आरोप लगाया है.
Published : March 8, 2026 at 8:04 PM IST
सुरजीत दत्ता
कोलकाता: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अनादर करने का आरोप लगाया है. धर्मतला में धरना मंच से ममता ने एक पुरानी तस्वीर दिखाकर मोदी पर हमला बोला. इस तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी होकर लालकृष्ण आडवाणी को पुरस्कार दे रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास ही एक सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं.
ममता ने तृणमूल सांसद जून मालिया और राज्य वन विभाग की स्वतंत्र प्रभार मंत्री बीरबाहा हांसदा के साथ मंच पर एक बड़े बैनर पर यह फोटो दिखाई. इसके बाद उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति खड़ी हैं और प्रधानमंत्री बैठे हैं. हम ऐसा कभी नहीं करते. अगर कोई साधारण महिला भी आती है, तो हम उनके सम्मान में खड़े होते हैं. और अब आप कह रहे हैं कि हम सम्मान नहीं दे रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? हमारे मेयर वहां मौजूद थे. मैं धरने पर बैठी हूं, तो मैं यह जगह कैसे छोड़ सकती हूं? और धरने से पहले मुझे आपके इस कार्यक्रम की जानकारी भी नहीं थी."
International Santal Council, a private organisation, invited Hon’ble President to the 9th International Adivasi Santal Conference in Siliguri.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 7, 2026
After Advanced Security Liaison, district administration flagged in writing to the President’s Secretariat that the organiser appeared…
इसके बाद, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर संवैधानिक पदों के सम्मान के मुद्दे को लेकर बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "हम (संवैधानिक) पदों का पूरा सम्मान करते हैं. हम अपने संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमारी मां की तरह है. सिर्फ इसलिए कि चुनाव आने वाले हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं, आप बंगाल को दोष दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बंगाल को निशाना बना रहे हैं! क्यों, क्यों, क्यों?"
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में खराब बुनियादी ढांचे और कुप्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों के लिए केंद्र को ही जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "लोग क्यों नहीं आए, इस बारे में शिकायत करना आयोजकों का काम है. उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि अपने लोगों को भेजो. उन्होंने कभी भी पश्चिम बंगाल सरकार को इसमें शामिल नहीं किया. उन्होंने बस जानकारी ली थी."
ममता बनर्जी ने 'ग्रीन रूम' और 'शौचालय' विवाद का ठीकरा केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) पर फोड़ा. उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति जिस बैठक में शामिल हुईं, वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है. वह उनका इलाका है और ग्रीन रूम आयोजकों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उन्हें ही यह जिम्मेदारी दी गई थी. कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी वहीं बैठक की थी. ग्रीन रूम कौन बनाएगा? यह उस निजी संगठन के आयोजकों का मामला है. यह उनकी विफलता है. अगर आपको वहां कुछ कमी या दुर्भाग्यपूर्ण लगा, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए हमें दोष न दें."
दूसरी ओर, आदिवासियों के अपमान के आरोपों के बीच ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर 'वोट पक्षी' (Vote Bird) कहकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जब चुनाव आते हैं, तो प्रधानमंत्री एक 'वोट पक्षी' की तरह बंगाल पर हमला करते हैं और कुछ भी कहते हैं. चुनाव से पहले उन्हें बाउरी, बागड़ी, लोढ़ा, शबर, मुंडा, संताली... सब याद आते हैं. लेकिन क्या आपको मतुआ, राजबंशी, कामतापुरी या हिंदी भाषियों की कभी याद आती है? मुझे तो नहीं लगता."
कल प्रधानमंत्री द्वारा किए गए ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा, "कल आपने ट्वीट किया था. मैंने आपके ट्वीट का जवाब दिया कि हमने इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था. इसे एक निजी संस्था ने आयोजित किया था. राज्य सरकार ने पत्र भेजकर यह भी सूचित किया था कि इन संस्थाओं के पास राष्ट्रपति के कार्यक्रम को आयोजित करने की क्षमता नहीं है. यह राज्य सरकार का कार्यक्रम नहीं है और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है. इसलिए जो कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार वह निजी संगठन ही है."
This is shameful and unprecedented. Everyone who believes in democracy and the empowerment of tribal communities is disheartened.— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
The pain and anguish expressed by Rashtrapati Ji, who herself hails from a tribal community, has caused immense sadness in the minds of the people… https://t.co/XGzwMCMFrT
दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मना रहे हैं. हम इसे हजारों बार, करोड़ों बार मनाएंगे. हमें भाइयों और बहनों, दोनों का सम्मान करना होगा. अगर बहनें नहीं होंगी, माताएं नहीं होंगी, भाई नहीं होंगे, तो इस देश का निर्माण कौन करेगा? परिवार कौन चलाएगा? समाज कौन चलाएगा? कृपया इस बारे में सोचें."
तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने आज दस विधायकों और सांसदों की एक कमेटी बनाई है. उन्होंने इस कमेटी को दिल्ली जाकर राष्ट्रपति को राज्य में आदिवासियों के लिए किए गए विकास कार्यों का 'रिपोर्ट कार्ड' सौंपने का काम सौंपा है. इसके लिए तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रपति कार्यालय से समय देने का अनुरोध भी करेगी.
