बंगाल चुनाव 2026: ममता बनाम केंद्र की जंग में 'सेना' की एंट्री! बीजेपी का तीखा पलटवार

मुख्यमंत्री द्वारा सेना के एक अधिकारी पर भाजपा के इशारे पर काम करने के गंभीर आरोपों के बाद राज्य में राजनीतिक उबाल आ गया है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी. (File) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 14, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
अनामिका रत्ना.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ ही राज्य में सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच जारी पुरानी रार ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है. इस राजनीतिक लड़ाई में पहली बार 'भारतीय सेना' का नाम घसीटा गया है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच जुबानी जंग जारी है.

क्या कहा था ममता बनर्जी ने

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 13 जनवरी 2026 को नबन्ना (राज्य सचिवालय) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि फोर्ट विलियम (भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय) में तैनात एक आर्मी कमांडेंट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के नाम पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर काम कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर 'राजनीतिक बदले' की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सीधा सवाल दागा था. ममता ने कहा, "सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ (BSF) की है, कोयला खदानों की सुरक्षा सीआईएसएफ (CISF) देखती है और एविएशन केंद्र के अधीन है. ऐसे में फोर्ट विलियम का एक कमांडेंट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में क्यों दखल दे रहा है?"

ममता का दावा है कि SIR के जरिए जानबूझकर टीएमसी के वोट बैंक को निशाना बनाया जा रहा है. विशेषकर मुस्लिम समुदाय और सीमावर्ती इलाकों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं. उन्होंने इसे अवैध घुसपैठियों के नाम पर वैध नागरिकों को परेशान करने वाली साजिश करार दिया.

भाजपा का पलटवार

ममता बनर्जी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार अब "पूर्ण हताशा" की स्थिति में पहुंच गई है.

भंडारी ने तीखा हमला करते हुए कहा, "पहले बीएसएफ पर निशाना साधा गया और अब भारतीय सेना पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं! टीएमसी पूरी तरह से 'एंटी-आर्मी' (सेना विरोधी) है और बंगाली अस्मिता के खिलाफ काम कर रही है." भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को अपना पक्का वोट बैंक मानती हैं, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए सेना और केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार हमले बोल रही हैं.

चुनाव से पहले संवैधानिक संकट?

इस विवाद ने 2026 के चुनावों से पहले एक बड़े संवैधानिक टकराव की स्थिति पैदा कर दी है. एक ओर जहां ममता बनर्जी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रही हैं, वहीं भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के सम्मान से जोड़कर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को घेर रही है. चुनाव आयोग की भूमिका और सेना की इस कथित संलिप्तता पर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और अधिक गरमाने के आसार हैं.

एसआईआर को लेकर मचा है बवाल

बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट में बदलाव के आरोपों के बीच ये लड़ाई बढ़ती जा रही है. ममता ने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR को रोकने की बात कही. TMC लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार, चुनाव से पहले राज्य सरकार को कमजोर करने की साजिश रच रही है. बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 2026 में चुनाव होने हैं, जिसके लिए एसआईआर का काम चल रहा है.

TAGGED:

बंगाल चुनाव 2026
MAMATA BANERJEE VS CENTRE
MILITARY USE IN SIR
एसआईआर में सेना का इस्तेमाल
BENGAL ELECTIONS 2026

