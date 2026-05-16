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जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे जा सकते हैं, बंगाल में हार के बाद ममता ने TMC नेताओं से कहा

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट में पार्टी के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग के दौरान बोलती हुईं. ( ANI )

कोलकाता: टीएमसी को चुनाव में झटका लगने के बाद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों से संगठन को फिर से बनाने की अपील की और कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए आजाद हैं. अपने कालीघाट घर पर शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के चुनाव लड़े उम्मीदवारों के साथ एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन में करारी हार के बावजूद ऑर्गनाइज़ेशन फिर से खड़ा होगा. इस बैठक में पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे. ममता ने कहा,'जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उन्हें जाने दें. मैं पार्टी को नए सिरे से बनाऊंगी. जो लोग रह रहे हैं, उनसे मैं कहती हूं कि टूटे हुए पार्टी ऑफिस को फिर से बनाएं, उन्हें पेंट करें और फिर से खोलें. अगर जरूरत पड़ी, तो मैं भी उन्हें पेंट करूंगी. तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं झुकेगी. लोगों का मैंडेट लूटा गया है,' यह बात चुनावी नतीजों में बड़े उलटफेर के बाद टीएमसी के रूलिंग पार्टी से विपक्ष की बेंच पर बैठने के कुछ दिनों बाद आई है. राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से पार्टी सिर्फ 80 सीटें ही जीत पाई. ममता बनर्जी खुद भवानीपुर में हार गईं, जिसे लंबे समय से उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता था. टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, और दार्जिलिंग पहाड़ियों में तीन सीटें अनित थापा की लीडरशिप वाली अपनी सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (BGPM) के लिए छोड़ दी थीं. इनमें से सिर्फ 80 उम्मीदवार जीते, जबकि 211 हार गए, जिनमें कई बड़े नेता और मंत्री शामिल थे. चुनावी हार के बाद अंदरूनी नाराज़गी और संभावित दलबदल की अटकलों की खबरों के बीच, कालीघाट में मीटिंग उन उम्मीदवारों के लिए बुलाई गई थी जिन्होंने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था.