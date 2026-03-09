ETV Bharat / bharat

ममता ने BJP पर अपने धरना स्थल पर पर्चे बांटने का आरोप लगाया, TMC कार्यकर्ताओं से बोलीं, पकड़कर पुलिस के हवाले करें

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता के एस्प्लेनेड स्थित डोरीना क्रॉसिंग पर SIR को लेकर धरने के चौथे दिन प्रदर्शन किया ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठाते हुए धर्मतला में अपना धरना जारी रखे हुए हैं. सोमवार को धरने के तीसरे दिन एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है. तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि विपक्षी भाजपा आम लोगों का ध्यान भटकाने और लोकतांत्रिक आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को धरना स्थलों पर लाकर पर्चे बांट रही है. ममता ने सोमवार को इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की. मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ने का आदेश दिया है. उनके निर्देशों के बाद, तृणमूल कैंप ने तेजी दिखाई और धरना स्थल के पास से दो संदिग्धों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. धरने के मंच से भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 'कायर' और 'डरपोक पार्टी' कहा और आरोप लगाया कि भगवा खेमा जब भी चुनाव आता है, अलग-अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करती है. मंच से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए और सख्त कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए, ममता बनर्जी ने कहा, "भाजपा धरना स्थल पर पर्चे बांटना चाहती है.. वे एजेंसियों के जरिए यह काम करवा रहे हैं. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि, ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाना चाहिए. ममता ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया. ममता ने कहा कि, उन्होंने शशि पांजा को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी दी है. ममता ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि, उन्हें यहां घुसने का कोई अधिकार नहीं हैय अगर वे गलत करते हैं, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए. मैं उन्हें चेतावनी दे रही हूं."