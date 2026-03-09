ममता ने BJP पर अपने धरना स्थल पर पर्चे बांटने का आरोप लगाया, TMC कार्यकर्ताओं से बोलीं, पकड़कर पुलिस के हवाले करें
धरने के मंच से भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 'कायर' और 'डरपोक पार्टी' कहा.
Published : March 9, 2026 at 6:54 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठाते हुए धर्मतला में अपना धरना जारी रखे हुए हैं.
सोमवार को धरने के तीसरे दिन एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है. तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि विपक्षी भाजपा आम लोगों का ध्यान भटकाने और लोकतांत्रिक आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को धरना स्थलों पर लाकर पर्चे बांट रही है.
ममता ने सोमवार को इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की. मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ने का आदेश दिया है. उनके निर्देशों के बाद, तृणमूल कैंप ने तेजी दिखाई और धरना स्थल के पास से दो संदिग्धों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है.
धरने के मंच से भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 'कायर' और 'डरपोक पार्टी' कहा और आरोप लगाया कि भगवा खेमा जब भी चुनाव आता है, अलग-अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करती है.
मंच से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए और सख्त कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए, ममता बनर्जी ने कहा, "भाजपा धरना स्थल पर पर्चे बांटना चाहती है.. वे एजेंसियों के जरिए यह काम करवा रहे हैं. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि, ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाना चाहिए. ममता ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया.
ममता ने कहा कि, उन्होंने शशि पांजा को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी दी है. ममता ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि, उन्हें यहां घुसने का कोई अधिकार नहीं हैय अगर वे गलत करते हैं, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए. मैं उन्हें चेतावनी दे रही हूं."
जब ममता मंच से यह चेतावनी दे रही थीं, उसी दौरान धरना स्थल के आसपास से दो लोगों को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया गया. तृणमूल खेमे का दावा है कि वे लोग पर्चे बांटकर इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे. उनमें से एक को जब पुलिस को सौंपा गया, तो इलाके में हंगामा शुरू हो गया. तृणमूल खेमे का आरोप है कि यह असल में भाजपा का 'प्लांटेड गेम' है.
वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धरना स्थल पर कड़ी नजर रखने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं सभी को चेतावनी दे रही हूं, धरना स्थल पर सतर्क रहें. हमें उन्हें पकड़ना है. जब वोट आएगा, तो एनआईए समेत एजेंसियां भेजी जाएंगी."
दूसरी ओर, जब धरना स्थल पर यह हाई-वोल्टेज स्थिति है, तो राज्य की सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के साथ बैठक में उन्हें पहले कभी नहीं हुई बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है. पता चला है कि राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और फिरहाद हकीम वोटर लिस्ट से करीब 60 लाख नाम छूटने और एसआईआर प्रक्रिया की शिकायत करने आयोग के पास गए थे.
तृणमूल ने आरोप लगाया कि निष्पक्ष रहने के बजाय, चुनाव आयोग अब पूरी तरह से भाजपा के बताए रास्ते पर चल रहा है. यहीं पर उनकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तीखी बहस हुई. इस घटना पर गहरा गुस्सा दिखाते हुए चंद्रिमा ने कहा, "वह एक महिला से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं. हमने सुप्रीम कोर्ट जाकर सही काम किया है. मैं अपने राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए गई थी."
उनका ज्यादा तार्किक सवाल यह है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उन्हें इस चर्चा के लिए क्यों बुलाया गया था. कुल मिलाकर, आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में बदलाव से लेकर धरना मंच की सुरक्षा तक, सभी मुद्दों पर राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है.
