मालवीय नगर अग्निकांड: हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 22, एक और घायल विदेशी नागरिक ने दम तोड़ा
'फ्लोरिश स्टे' होटल हादसे में अब तक 22 की मौत, पुलिस जांच तेज.
Published : June 7, 2026 at 9:28 PM IST|
Updated : June 7, 2026 at 9:42 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. अब मरने वालों की संख्या 21 से बढ़कर 22 हो गई है, क्योंकि इलाज के दौरान एक और विदेशी नागरिक (नाइजीरियाई नागरिक) की मौत हो गई है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटना में अब तक 13 विदेशी नागरिकों और 9 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है.
3 जून को लगी थी आग
मालवीय नगर इलाके में एक होटल में 3 जून को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 13 विदेशियों समेत 22 लोगों की मौत हो गई. इस घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए थे. इस दुखद घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर 'फ्लोरिश स्टे' होटल के मालिक लवकेश बजाज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था. साकेत कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है.
वहीं, शनिवार को दिल्ली पुलिस ने होटल के मुख्य रसोइये (कुक) केशव नेगी को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया है कि किचन में उसकी लापरवाही के कारण आग भड़की थी. रविवार को पुलिस टीम आरोपी कुक को घटनास्थल पर ले गई, जहां आग लगने के घटनाक्रम को दोबारा रीक्रिएट किया गया.
The death toll in the Malviya Nagar fire tragedy has risen to 22 after another foreign national, a Nigerian citizen, succumbed to injuries during treatment. So far, 13 foreign nationals and 9 Indian citizens have lost their lives in the incident: Delhi Police pic.twitter.com/VugKMwMUqQ— IANS (@ians_india) June 7, 2026
7 दिन में 97 इमारतें ध्वस्त और 126 संपत्तियां सील
दिल्ली में अवैध निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के खिलाफ एमसीडी ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 1 जून से 7 जून तक 97 संपत्तियों को ध्वस्त और 126 संपत्तियों को सील किया है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत रविवार को भी निगम ने 3 अवैध निर्माणों को गिराया, जबकि 12 संपत्तियों को सील किया.
एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान दिल्ली के सभी जोनों में चलाया जा रहा है. निगम की टीमों ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर और अन्य संसाधनों की मदद से निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की. निगम का कहना है कि अवैध निर्माण और संपत्तियों के गलत उपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सार्वजनिक सुरक्षा के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं
इससे पहले, 5 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक अहम बैठक में स्पष्ट कहा था कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर कीं थी. साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मालवीय नगर अग्निकांड के लिए जिम्मेदार किसी भी भवन मालिक, संबंधित अधिकारी या दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी थी कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान
शहर भर में चल रहे अवैध रूप से संचालित होटल, गेस्ट हाउस और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा था कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू करें. दिल्ली के सभी होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक भवनों का विशेष 'फायर सेफ्टी ऑडिट' करने का आदेश दिया गया है.
यह ऑडिट यह सुनिश्चित करेगा कि इमारतों में आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा प्रणाली सही ढंग से काम कर रही हैं. बैठक में सीएम ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ विभागों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अब से हर विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके.
सुरक्षित दिल्ली का संकल्प
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद ये भी कहा था कि दिल्ली को एक सुरक्षित राजधानी बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है. इसमें न केवल भवन निर्माण उपनियमों का कड़ाई से पालन शामिल है, बल्कि एक प्रभावी निगरानी प्रणाली और पारदर्शी जवाबदेही तंत्र भी जरूरी है. प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जाएगी. दिल्ली सरकार भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपनी नीतियों को और अधिक सख्त बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है.
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