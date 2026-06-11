ETV Bharat / bharat

मालवीय नगर अग्निकांड: हादसे में झुलसी बांग्लादेशी महिला की मौत, मृतकों की संख्या पहुंची 23

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है. हादसे में गंभीर रूप से झुलसी बांग्लादेश की नागरिक रेहाना अख्तर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वह अपने पति के किडनी ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए दिल्ली आई थीं और जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थीं, वहीं यह दर्दनाक हादसा हुआ था.

दरअसल, हौज रानी स्थित फ्लोरिश स्टे में लगी आग ने कई परिवारों को गहरा दुख पहुंचाया. 38 वर्षीय रेहाना अख्तर हादसे में गंभीर रूप से झुलस गई थीं और पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं. डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मिली जानकारी के अनुसार, रिहाना अपने पति के इलाज के सिलसिले में दिल्ली आई थीं. हादसे के बाद उनका परिवार गहरे सदमे में है. आग की इस भयावह घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे, जिनमें से कुछ का इलाज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में जारी है.