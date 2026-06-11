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मालवीय नगर अग्निकांड: हादसे में झुलसी बांग्लादेशी महिला की मौत, मृतकों की संख्या पहुंची 23

मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है. हादसे में झुलसी बांग्लादेशी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई.

मालवीय नगर अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 23
मालवीय नगर अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 23 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 11, 2026 at 10:47 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है. हादसे में गंभीर रूप से झुलसी बांग्लादेश की नागरिक रेहाना अख्तर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वह अपने पति के किडनी ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए दिल्ली आई थीं और जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थीं, वहीं यह दर्दनाक हादसा हुआ था.

दरअसल, हौज रानी स्थित फ्लोरिश स्टे में लगी आग ने कई परिवारों को गहरा दुख पहुंचाया. 38 वर्षीय रेहाना अख्तर हादसे में गंभीर रूप से झुलस गई थीं और पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं. डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मिली जानकारी के अनुसार, रिहाना अपने पति के इलाज के सिलसिले में दिल्ली आई थीं. हादसे के बाद उनका परिवार गहरे सदमे में है. आग की इस भयावह घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे, जिनमें से कुछ का इलाज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में जारी है.

गौरतलब है कि, मामले में पुलिस ने गेस्ट हाउस के मालिक और होटल के शेफ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसियां आग लगने के कारणों और सुरक्षा मानकों में बरती गई कथित लापरवाही की जांच कर रही हैं. शुरुआती जांच में अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, पर्याप्त आपातकालीन निकास व्यवस्था न होने और सुरक्षा उपकरणों की कमी जैसे गंभीर पहलू सामने आए हैं. फिलहाल पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.

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