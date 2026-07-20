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मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी कुक केशव नेगी ने FIR से गैर-इरादतन हत्या के आरोप को निरस्त करने की मांग की

नई दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड के मामले के आरोपी और कुक केसर नेगी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर गैर-इरादतन हत्या के आरोप को आंशिक रूप से निरस्त करने की मांग की है. सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज कुमार जैन की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या एफआईआर आंशिक रूप से निरस्त की जा सकती है, अगर इस पर कोर्ट का कोई फैसला हो तो बताएं. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील दीपक प्रकाश और प्रियंवदा सिंह सोलंकी ने कहा कि एफआईआर को गैर-इरादतन हत्या के आरोप को आंशिक रुप से निरस्त किया जाए. याचिकाकर्ता एक कुक है और उसकी नीयत किसी को मारने की नहीं थी. तब कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को आंशिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है. तब दीपक प्रकाश ने कहा कि किसी एक अपराध को निरस्त करने के संबंध में कुछ फैसले हैं. इसपर कोर्ट ने कहा कि अगर आंशिक रूप से निरस्त करने पर फैसले की कोई नजीर है तो हमें बताएं.

बता दें कि, केशव नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था. इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज और मैनेजर जय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है. गौरतलब है कि जून में मालवीय नगर स्थित होटल में सुबह भीषण आग लग गई थी. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी.