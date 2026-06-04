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मालवीय नगर अग्निकांड: AIIMS की मुख्य मोर्चरी में पहुंचे 13 शव; 6 का पोस्टमार्टम पूरा, गुरुग्राम परिवार के सभी शव परिजनों को सौंपे गए

दिल्ली में मालवीय नगर इलाके में बुधवार को एक रेस्टोरेंट में अचानक लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई.

मालवीय नगर अग्निकांड: मुख्य मोर्चरी में 13 शव पहुंचे; 6 शवों का पोस्टमार्टम पूरा
मालवीय नगर अग्निकांड: मुख्य मोर्चरी में 13 शव पहुंचे; 6 शवों का पोस्टमार्टम पूरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 4, 2026 at 3:51 PM IST

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नई दिल्ली: मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मृतकों के शवों की पहचान, पोस्टमार्टम और परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया लगातार जारी है. अधिकारियों के अनुसार, हादसे से संबंधित अब तक 13 शव एम्स की मुख्य मोर्चरी में लाए गए हैं. इनमें से 6 शवों का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष शवों का पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया जाएगा.

प्रशासन का कहना है कि सभी कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मृतकों के परिजनों को जल्द राहत मिल सके. इस बीच, मैक्स अस्पताल में रखे गए पांच अन्य शवों को भी शुक्रवार सुबह मुख्य मोर्चरी में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके बाद उनकी पोस्टमार्टम प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

गुरुग्राम परिवार के सभी शव सौंपे गए (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम और पहचान की प्रक्रिया जारी

अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के बाद अलग-अलग अस्पतालों में रखे गए शवों को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए मुख्य मोर्चरी में लाया जा रहा है. अब तक छह शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. कई मामलों में परिजनों द्वारा पहचान सुनिश्चित किए जाने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है. प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों और परिस्थितियों के बारे में जरूरी जानकारी मिलेगी, जो जांच में भी सहायक होगी.

गुरुग्राम परिवार के सभी शव सौंपे गए

गुरुग्राम निवासी अग्रवाल परिवार के सभी शव गुरुवार को परिजनों को सौंप दिए गए. प्रशासन के अनुसार, शवों को गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, जहां परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. गुरुवार दोपहर अंतिम संस्कार से जुड़ी धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी होंगी.

एक ही परिवार के आठ सदस्य आग की चपेट में आए थे

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय होटल में अग्रवाल परिवार के कई सदस्य मौजूद थे. मृतकों में राधेश्याम अग्रवाल के 48 वर्षीय बेटे विवेक अग्रवाल के साथ उनकी पत्नी, दो बच्चे, मां, मामा और मौसा-मौसी मौजूद थे, जो उनके पिता का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि आग तेजी से पूरे होटल में फैल गई थी. धुएं और आग की लपटों के बीच फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका. कई लोग दम घुटने और गंभीर रूप से झुलसने के कारण अपनी जान नहीं बचा सके.

अस्पतालों में जारी है उपचार

अग्निकांड में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. चिकित्सकों की टीमें गंभीर रूप से घायल मरीजों की लगातार निगरानी कर रही हैं. धुएं के कारण दम घुटने और झुलसने वाले मरीजों को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

जांच एजेंसियां तलाश रही है हादसे का कारण

मालवीय नगर अग्निकांड ने राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर को झकझोर दिया है. घटना के बाद पुलिस, दमकल विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती स्तर पर आग लगने के कारणों की पड़ताल की जा रही है और होटल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता तथा आपातकालीन निकासी व्यवस्था की भी जांच की जा रही है.

मालवीय नगर अग्निकांड के बारें में जानिए

मालवीय नगर अग्निकांड में प्रभावित कुल 47 व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया. इनमें से 21 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 17 लोग घायल पाए गए. नौ व्यक्तियों की स्थिति गंभीर बताई गई. बता दें कि अस्पतालवार प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एम्स ट्रॉमा सेंटर में छह लोगों को लाया गया, जिनमें तीन मृत पाए गए, दो घायल थे तथा एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर थी. पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में तीन लोगों को भर्ती कराया गया, जिनमें दो घायल थे तथा एक मरीज को आगे उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया.

मैक्स अस्पताल में 38 लोगों को लाया गया, जिनमें 18 मृत पाए गए, 13 घायल थे तथा सात की हालत गंभीर बताई गई. एक मरीज को सफदरजंग अस्पताल स्थानांतरित किया गया. वहीं इस वक्त एम्स में घायलों की संख्या 1 है वहीं 10 दिल्ली पुलिस कर्मी है. एम्स में भर्ती हुए अन्य 2 घायलों (बांग्लादेशी) मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए हैं.

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