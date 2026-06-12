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मालवीय नगर अग्निकांड: MCD ने असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर को किया बर्खास्त, कहा- पद के लिए बताया अयोग्य

नगर निगम ने इस पूरे मामले को घोर लापरवाही माना है. इस मामले में यह पहली कार्रवाई की गई है. पढ़ें पूरी खबर..

मालवीय नगर अग्निकांड
मालवीय नगर अग्निकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 7:18 AM IST

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नई दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने और सरकारी प्रक्रिया का मजाक उड़ाने के आरोपी असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. निगम की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, अधिकारी पर आरोप है कि उसने एक लाइसेंस आवेदन की जांच में जानबूझकर देरी की और बाद में एक फर्जी और भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस की सिफारिश कर दी, जिसके चलते क्षेत्र में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं.

78 दिनों तक लंबित रखा आवेदन: नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, बर्खास्त किए गए अधिकारी का नाम प्रिंस मान है, जो साउथ जोन में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तैनात थे. आरोप है कि उन्हें एक चाय और नाश्ते की दुकान (टी एंड स्नैक्स) के लाइसेंस आवेदन की जांच का काम 17 मार्च, 2026 को सौंपा गया था. इस आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के बजाय, अधिकारी ने इसे बिना किसी वाजिब कारण के 78 दिनों तक लंबित रखा. इतना ही नहीं 2 जून, 2026 को जब उन्होंने कथित तौर पर निरीक्षण किया, तो वह निरीक्षण बेहद सतही और रस्म अदायगी जैसा पाया गया. आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिकारी ने मौके पर मौजूद गंभीर विसंगतियों और व्यापार संचालन में हो रहे उल्लंघनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया.

आग की घटना के बाद खुली पोल: मामला तब और गंभीर हो गया जब तीन जून को हौजरानी, मालवीय नगर स्थित 269, सी-2 के उसी परिसर में आग लगने की घटना हुई. इस घटना के बाद जब विभागीय स्तर पर जांच की गई, तो यह सामने आया कि जिस परिसर के लाइसेंस को अधिकारी ने पूरी तरह सुरक्षित और मानक के अनुरूप बताकर मंजूरी देने की सिफारिश की थी, वहां असल में भारी कमियां थीं. इस 'झूठी' रिपोर्ट के आधार पर ही जोनल स्तर पर उस परिसर के लाइसेंस को मंजूरी दे दी गई थी.

अधिकारी पद के लिए बताया अयोग्य: नगर निगम ने इस पूरे मामले को घोर लापरवाही और सत्यनिष्ठा की कमी का मामला माना है. आदेश में कहा गया है, 'आपका आचरण पूरी तरह से जिम्मेदारी के अभाव और घोर लापरवाही को दर्शाता है, जो आपको किसी भी जिम्मेदारी वाले पद पर बने रहने के लिए अयोग्य बनाता है.' एमसीडी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अधिकारी की संविदात्मक नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. 11 जून को जारी किए गए इस आदेश को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त है.

मामले में पहली कार्रवाई: मालवीय नगर हादसे के बाद मेयर ने तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने की बात कही थी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद रिपोर्ट नहीं आई है. निगम ने इस मामले में यह पहली कार्रवाई की है. मेयर प्रवेश वाही का कहना है कि दिल्ली नगर निगम की ओर से की गई यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश देती है कि अब लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. खासकर जब मामला जन सुरक्षा और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का हो, तब अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है.

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