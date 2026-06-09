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मालवीय नगर अग्निकांड: गुरुग्राम के जिस परिवार के 8 लोगों की हुई थी जलकर मौत, उस परिवार के आखिरी सदस्य का भी निधन

नई दिल्ली: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग में गुरुग्राम के जिस परिवार के 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, उस परिवार के मुखिया 80 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल की मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गई. वह वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे. होटल में लगी आग की घटना में राधेश्याम के परिवार व रिश्तेदारों समेत कुल 8 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी, जो राधेश्याम का ही हालचाल जानने दिल्ली आए थे.

पिता की देखभाल करने आए थे, खुद बन गए त्रासदी का शिकार

मूल रूप से गुरुग्राम के सेक्टर-46 के रहने वाले विवेक अग्रवाल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. उनके बुजुर्ग पिता राधेश्याम अग्रवाल फेफड़ों की गंभीर बीमारी के कारण मालवीय नगर के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे. पिता वेंटिलेटर पर थे इसलिए विवेक अपने पूरे परिवार व रिश्तेदारों के साथ उनका हालचाल जानने व उनकी देखभाल के लिए दिल्ली आए थे. अस्पताल के पास ही स्थित होटल में यह परिवार ठहरा हुआ था, जिससे अस्पताल आने-जाने में सुविधा रहे.

सुबह के नाश्ते के वक्त काल बनकर आई आग

विवेक अग्रवाल तीन जून की सुबह करीब परिवार के सभी 8 सदस्यों के साथ फ्लोरिस स्टे होटल के रेस्टोरेंट में नास्ता कर रहे थे. इसी दौरान अचानक वहां भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस हादसे में अग्रवाल परिवार और उनके रिश्तेदारों के 8 सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. विवेक की पत्नी तर्जनी अग्रवाल, मां प्रेमलता अग्रवाल, दो बेटी, मामा अशोक अग्रवाल और मौसी कमला अग्रवाल व मौसा की जलकर मौत हुई थी.