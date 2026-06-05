मालवीय नगर अग्निकांड: 21 जानें लेने वाला होटल मालिक लवकेश बजाज पहले भी 'फर्जी पासपोर्ट' केस में जा चुका है जेल
साकेत कोर्ट ने आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा.
Published : June 5, 2026 at 3:21 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 3:30 PM IST
नई दिल्ली: मालवीय नगर इलाके में 'फ्लोरिश स्टे' होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले ने अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. इस अग्निकांड के मुख्य आरोपी और होटल के मालिक लवकेश बजाज के आपराधिक इतिहास का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है. जांच में सामने आया है कि लवकेश बजाज का 'फर्जीवाड़े' से पुराना नाता रहा है. लवकेश अभी पुलिस कस्टडी में है. साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.
बांग्लादेशी नागरिकों को दिलाई थी भारतीय पहचान
दिल्ली पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि लवकेश बजाज ने केवल होटल में सुरक्षा मानकों को ताक पर नहीं रखा था, बल्कि वह पहले भी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है. पुलिस के मुताबिक, बजाज ने पैसे लेकर बांग्लादेशी नागरिकों को अपना पता (छतरपुर स्थित आवास) इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी. इस पते का उपयोग कर बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण पहचान पत्र हासिल किए थे. इस मामले में पुलिस ने पहले ही लवकेश बजाज, स्वीटी सरकार और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया था. चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस में लवकेश बजाज साल 2025 में करीब 15 दिन तिहाड़ जेल में भी बिता चुका है.
सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी
मालवीय नगर अग्निकांड की जांच कर रही पुलिस टीमों ने जब होटल की पड़ताल की, तो वहां सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन सामने आए. छह कमरों की अनुमति वाली इस इमारत को अवैध रूप से 25 कमरों में तब्दील कर दिया गया था. होटल के बेसमेंट में भी मेहमानों को ठहराया जा रहा था, खिड़कियां सील थीं और रसोई में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए कई गैस सिलेंडर रखे गए थे. पुलिस का मानना है कि इन्हीं लापरवाही के कारण आग ने इतना विकराल रूप लिया और 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.
मैनेजर की तलाश में छापेमारी
फिलहाल, लवकेश बजाज को गुरुवार को कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस अब होटल के कामकाज को बारीकी से समझने और रिकॉर्ड जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है. वहीं, होटल का अकाउंटेंट जय मिश्रा हादसे के बाद से ही फरार है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. मैनेजर राकेश और अन्य स्टाफ सदस्यों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है.
VIDEO | Delhi government carried out demolition action on illegal building, followed by sealing proceedings as part of the enforcement drive, in parts of South Zone.— Press Trust of India (@PTI_News) June 5, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/tnDdAXOyjh
मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मलबा हटाने पहुंचा MCD का बुलडोजर
मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में जिस इमारत में भीषण आग लगी थी, वहां अब एमसीडी की टीम कार्रवाई में जुट गई है. आग से क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के बाहर जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है. मौके पर एमसीडी अधिकारियों के साथ पुलिस टीम भी मौजूद है. सुरक्षा के मद्देनजर इलाके की निगरानी की जा रही है और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने के बाद इमारत की स्थिति का विस्तृत आकलन किया जाएगा. साथ ही आग लगने की घटना और उससे हुए नुकसान की जांच भी जारी है. मालवीय नगर में आग से प्रभावित इस बिल्डिंग पर अब एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है. जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है.
प्रशासन सख्त, अवैध निर्माण पर गाज
बता दें कि इस घटना के बाद दिल्ली सरकार और प्रशासन पूरी तरह हरकत में है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार अब राजधानी में अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी के मानकों को लेकर और अधिक सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी त्रासदी को दोबारा होने से रोका जा सके. शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी ईलाके में कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला, और कई सील भी किए गए.
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