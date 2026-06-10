मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक और मैनेजर को झटका, कोर्ट ने 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज और होटल मैनेजर जय मिश्रा को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा.
Published : June 10, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की मांग पर साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर होटल के मालिक लवकेश बजाज और होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जज भानु प्रताप सिंह ने जेल सुपरवाइज़र को यह भी निर्देश दिया कि वे लवकेश बजाज को डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा (मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन) उपलब्ध कराने और उन्हें जरूरी इलाज मुहैया कराने पर विचार करें. आज दोनों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने पेश किया गया.
इससे पहले कोर्ट ने 8 जून को इस मामले में गिरफ्तार कूक केशव नेगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. 8 जून को ही जय मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर किया था. कूक केशव नेगी को 6 जून को जबकि लवकेश बजाज को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था. बताया जा रहा है कि होटल में आग कुछ केशव नेगी की भी लापरवाही की वजह से फैला था. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया था.
#WATCH | Malviya Nagar Fire Tragedy | Delhi Court sends two accused persons, Lavkesh Bajaj, the owner of the Malviya Nagar hotel and Jay Mishra, the accountant of the hotel, to 12-days of judicial custody as had been sought by the Delhi police.— ANI (@ANI) June 10, 2026
Judge Bhanu Pratap Singh also… pic.twitter.com/O7cXcMJIeJ
पुलिस के मुताबिक, केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.
बता दें कि 3 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई थी. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 22 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जबकि, दर्जनों लोग घायल हो गए थे.मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.
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