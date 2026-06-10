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मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक और मैनेजर को झटका, कोर्ट ने 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

होटल मालिक लवकेश बजाज और मैनेजर जय मिश्रा को झटका ( ETV Bharat )