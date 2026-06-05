ETV Bharat / bharat

मालवीय नगर अग्निकांड: मैक्स अस्पताल में भर्ती 15 मरीजों की हालत स्थिर, वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों में भी सुधार

नई दिल्ली: मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद घायलों का उपचार साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में हो रहा है. अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की स्थिति को लेकर नया मेडिकल अपडेट जारी किया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मौजूदा समय में 15 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 13 विदेशी नागरिक हैं. सभी भर्ती मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है और उनका लगातार इलाज तथा निगरानी की जा रही है. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है.

6 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर, हालत स्थिर

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में छह मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. हालांकि, सभी वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की हालत स्थिर है और उनमें सुधार हो रहा है. डॉक्टर के अनुसार, मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. मेडिकल अपडेट के मुताबिक, कुल नौ मरीज आईसीयू और विभिन्न वार्डों में भर्ती हैं. अस्पताल ने कहा कि इन सभी मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है. डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कर रही है.

दो घायल मरीजों को मिली छुट्टी

अस्पताल ने जानकारी दी कि आग लगने की घटना वाले दिन यानी 3 जून को दो और घायल विदेशी मरीजों को दूसरे अस्पताल से मैक्स अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लाया गया था. दोनों मरीजों की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें 4 जून की शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. मैक्स अस्पताल ने अपने बयान में कहा है कि भर्ती सभी मरीजों की रिकवरी हो रही है और डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं. विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है.