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मालवीय नगर अग्निकांड: मैक्स अस्पताल में भर्ती 15 मरीजों की हालत स्थिर, वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों में भी सुधार

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है.

मालवीय नगर अग्निकांड अपडेट
मालवीय नगर अग्निकांड अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 6:27 PM IST

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नई दिल्ली: मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद घायलों का उपचार साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में हो रहा है. अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की स्थिति को लेकर नया मेडिकल अपडेट जारी किया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मौजूदा समय में 15 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 13 विदेशी नागरिक हैं. सभी भर्ती मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है और उनका लगातार इलाज तथा निगरानी की जा रही है. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है.

6 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर, हालत स्थिर

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में छह मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. हालांकि, सभी वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की हालत स्थिर है और उनमें सुधार हो रहा है. डॉक्टर के अनुसार, मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. मेडिकल अपडेट के मुताबिक, कुल नौ मरीज आईसीयू और विभिन्न वार्डों में भर्ती हैं. अस्पताल ने कहा कि इन सभी मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है. डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कर रही है.

दो घायल मरीजों को मिली छुट्टी

अस्पताल ने जानकारी दी कि आग लगने की घटना वाले दिन यानी 3 जून को दो और घायल विदेशी मरीजों को दूसरे अस्पताल से मैक्स अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लाया गया था. दोनों मरीजों की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें 4 जून की शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. मैक्स अस्पताल ने अपने बयान में कहा है कि भर्ती सभी मरीजों की रिकवरी हो रही है और डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं. विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है.

मालवीय नगर अग्निकांड, 21 बेकसूर लोगों की मौत

बता दें कि मालवीय नगर के हौज रानी में स्थित 'फ्लोरिश स्टे' नाम के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सुरक्षा में कई ऐसी खामियों का जिक्र किया है, जिनकी वजह से ये हादसा इतना ज्यादा भयावह और जानलेवा हो गया. इनमें वैकल्पिक निकास मार्ग का न होना, खिड़कियों का बंद होना जिससे इमारत में हवा आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं बची, और आग से बचाव के लिए अंदरूनी सुरक्षा प्रणाली का न होना शामिल है.

दिल्ली पुलिस ने भी 'गैर-इरादतन हत्या' के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है और जांचकर्ता कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच कर रहे हैं. मृतकों में कई विदेशी नागरिक और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो साकेत स्थित पास के 'मैक्स अस्पताल' में अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों का इलाज कराने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस जानलेवा अग्निकांड का शिकार बन गए.

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