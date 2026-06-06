मालवीय नगर अग्निकांड: बी एंड बी गेस्ट हाउस का शेफ गिरफ्तार, मामले में छानबीन जारी
मालवीय नगर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने बी एंड बी गेस्ट हाउस के शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार किया है.
Published : June 6, 2026 at 1:48 PM IST
नई दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है.इस मामले में अब एक और गिरफ्तारी की गई है.पुलिस ने बी एंड बी गेस्ट हाउस के शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार किया है.आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मामले के मुख्य आरोपी और होटल के मालिक लवकेश बजाज को पहले ही पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस लगातार मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
गिरफ्तार आरोपी केशव नेगी की उम्र 65 वर्ष है और वह दिलशाद गार्डन इलाके का रहने वाला है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के कारणों, सुरक्षा मानकों में हुई कथित लापरवाही और घटना के समय गेस्ट हाउस के संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इससे पहले भी मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है.अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के लिए कौन-कौन जिम्मेदार था और सुरक्षा नियमों की अनदेखी किस स्तर पर हुई. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और जांच अभी जारी है.
3rd June Malviya Nagar fire tragedy | Delhi Police arrested one more accused - a cook of the hotel. Investigation revealed negligence by the cook to also be a cause of the fire. A few others have also been detained by the Police and are being questioned: Delhi Police— ANI (@ANI) June 6, 2026
(Pic: Delhi… pic.twitter.com/qYzpz79nzS
मालवीय नगर के हौज रानी में स्थित 'फ्लोरिश स्टे' होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई. मालवीय नगर अग्निकांड की जांच कर रही पुलिस टीमों ने जब होटल की पड़ताल की, तो वहां सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन सामने आए. छह कमरों की अनुमति वाली इस इमारत को अवैध रूप से 25 कमरों में तब्दील कर दिया गया था.
होटल के बेसमेंट में भी मेहमानों को ठहराया जा रहा था, खिड़कियां सील थीं और रसोई में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए कई गैस सिलेंडर रखे गए थे. पुलिस का मानना है कि इन्हीं लापरवाही के कारण आग ने इतना विकराल रूप लिया और 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.
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