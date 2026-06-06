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मालवीय नगर अग्निकांड: बी एंड बी गेस्ट हाउस का शेफ गिरफ्तार, मामले में छानबीन जारी

नई दिल्‍ली: मालवीय नगर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है.इस मामले में अब एक और गिरफ्तारी की गई है.पुलिस ने बी एंड बी गेस्ट हाउस के शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार किया है.आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मामले के मुख्य आरोपी और होटल के मालिक लवकेश बजाज को पहले ही पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस लगातार मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

गिरफ्तार आरोपी केशव नेगी की उम्र 65 वर्ष है और वह दिलशाद गार्डन इलाके का रहने वाला है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के कारणों, सुरक्षा मानकों में हुई कथित लापरवाही और घटना के समय गेस्ट हाउस के संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इससे पहले भी मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है.अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के लिए कौन-कौन जिम्मेदार था और सुरक्षा नियमों की अनदेखी किस स्तर पर हुई. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और जांच अभी जारी है.