बर्लिन शिखर सम्मेलन में झारखंड की बेटी ने किया भारत का प्रतिनिधित्व, आदिवासी समाज का दिया खास संदेश

पूर्वी सिंहभूम: जिले के घाटशिला अनुमंडल स्थित मुसाबनी से निकली एक होनहार और प्रतिभाशाली बेटी मालोती हेम्ब्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम गौरवान्वित किया है. उन्होंने हाल ही में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित प्रतिष्ठित जर्मन-इंडिया समिट (G2C-2025) में भारत का प्रतिनिधित्व किया. यह सम्मेलन 6 और 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ था, जिसमें भारत और जर्मनी दोनों देशों के नीति-निर्माताओं, उद्योगपतियों, तकनीकी विशेषज्ञों और सीईओ ने भाग लिया. इस मंच पर भारत के युवा वर्ग, विशेषकर आदिवासी समाज की ओर से मालोती की उपस्थिति गर्व का विषय रहा.

मालोती हेम्ब्रम रांची से कर रही LLM की पढ़ाई

मालोती हेम्ब्रम की प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय, सुरदा (मुसाबनी) से हुई. वहीं, से उन्होंने अपनी बुनियाद मजबूत की और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा में एडमिशन लिया. यहां से उन्होंने बीए एलएलबी (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की. वर्तमान में वह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), रांची से संवैधानिक और प्रशासनिक कानून (LL.M) की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं. उनकी यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि झारखंड और भारत के आदिवासी समाज, विशेषकर महाली आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है. ग्रामीण परिवेश से निकलकर, सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि दृढ़ निश्चय, परिश्रम और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है.

शिखर सम्मेलन में आदिवासी समाज की झलक

जर्मन-इंडिया समिट (G2C-2025) में मालोती हेम्ब्रम की भागीदारी भारत के युवा वर्ग के दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक ऐतिहासिक अवसर था. उन्होंने इस सम्मेलन में संवैधानिक मूल्यों, प्रशासनिक पारदर्शिता और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे.

बर्लिन शिखर सम्मेलन में भारत की आवाज बनी मालोती ने न केवल भारत के विधि और नीतिगत दृष्टिकोण को साझा किया, बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार आदिवासी समाज देश की प्रगति में अपनी विशेष भूमिका निभा सकता है. बर्लिन में उनकी उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि भारत का आदिवासी समाज अब केवल परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा देने वाला बुद्धिजीवी वर्ग भी है.

मालोती की उपलब्धि एक आदर्श उदाहरण है कि जब समाज अपनी बेटियों को शिक्षा का अवसर देता है, तब वे न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज का गौरव बन जाती हैं. उन्होंने जिस समर्पण और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा. उनकी यह सफर यह भी सिद्ध करती है कि झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में भी अपार प्रतिभा छिपी है, जिसे केवल सही दिशा और अवसर की आवश्यकता होती है.