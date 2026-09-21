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झारखंड में बच्चों के पोषण की मटमैली तस्वीर, नवजात के जन्म के बाद कुपोषण अब भी बड़ी चुनौती, पढ़ें ये रिपोर्ट

झारखंड में नवजात को जन्म के बाद पहला स्तनपान की खराब स्थिति के साथ कुपोषण अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

MALNUTRITION REPORT IN JHARKHAND
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2026 at 7:37 PM IST

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रांची: बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी राज्य में कुपोषण एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है. झारखंड में जन्म लेने वाले बच्चों और माताओं में कुपोषण एक बड़ी समस्या है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 जो अब तक की अद्यतन रिपोर्ट है, उसके अनुसार झारखंड में महिला एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े कई आंकड़े पिछले सर्वे की तुलना में थोड़े सुधार के बावजूद चिंताजनक स्थिति में हैं.

झारखंड में अभी भी शिशु जन्म के बाद एक घंटे में स्तनपान कराने और संतुलित आहार, गर्भावस्था के दौरान माताओं के आयरन-फोलिक एसिड की गोली खाने सहित कई आंकड़ें चिंताजनक हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey, NFHS-6) की रिपोर्ट में बच्चों के स्तनपान, पूरक आहार और पोषण की स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं.

जानकारी देते डॉक्टर, अधिकारी और मंत्री (ईटीवी भारत)

झारखंड में कुपोषण के चिंताजन आंकड़ें

रिपोर्ट के 'Child Feeding Practices and Nutritional Status of Children' खंड में जन्म के शुरुआती घंटे में स्तनपान से लेकर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनापन, दुबलापन और कम वजन जैसे संकेतकों का आकलन किया गया है. NFHS-6 के आंकड़ों में बच्चों के खान-पान और पोषण की स्थिति NFHS-5 के औसत तुलना में कुछ संकेतकों में सुधार तो कुछ में चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है.

NFHS-6 के आंकड़ों के अनुसार, तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने का कुल प्रतिशत 46.8 प्रतिशत दर्ज किया गया है. यानी अभी भी राज्य में जन्म के बाद 53.2 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें जन्म के एक घंटे के अंदर मां का पहला दूध नहीं मिल पाया. ऐसा तब है जब जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराना नवजात के स्वास्थ्य और पोषण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. राज्य सरकार स्तनपान का बढ़ावा देने के लिए कई तरह की जागरूकता अभियान चला रही है.

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8.7 प्रतिशत बच्चों को मिलता है पर्याप्त आहार

इसी तरह NFHS-6 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 6 माह तक के ऐसे बच्चों की संख्या 63.8 है जो या तो सिर्फ मां के दूध पर हैं. रिपोर्ट का स्याह पक्ष यह भी है कि राज्य में 6 माह से 23 माह के वैसे बच्चे सिर्फ 13.7 प्रतिशत हैं, जिन्हें मां के दूध के साथ-साथ एक दूसरा पर्याप्त संतुलित आहार मिल पाता है. इसी तरह स्तनपान नहीं करने वाले 6 माह से 23 माह के ऐसे बच्चों की संख्या सिर्फ 8.7 प्रतिशत हैं. जिनको पर्याप्त आहार मिल पाता है.

अगर कुल मिलाकर देखें तो छह से 23 माह तक के बच्चों में सिर्फ 13.3 प्रतिशत बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिल पाता है. डोरंडा एमटीसी सेंटर की पोषण सलाहकार कोमल इस ओर इशारा भी करती हैं. वह बताती हैं कि कुपोषण उपचार केंद्र पहुंचने वाले हर बच्चे जन्म से ही कुपोषित नहीं होते, बल्कि उसमें से कई बच्चा जन्म के बाद सही और पोषक तत्व युक्त संतुलित आहार नहीं मिलने से कुपोषित हो जाते हैं.

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पर्याप्त आहार नहीं मिलने से बच्चे हो रहे बौने

NFHS-6 की रिपोर्ट इस ओर भी इशारा करती है कि कैसे जीवन के प्रारंभ में ही पोषक संतुलित आहार नहीं मिलने का सीधा असर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पड़ रहा है. राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषित होने की वजह से बौने और दुबले हो रहे हैं. शारीरिक विकास के साथ-साथ उनका मानसिक विकास भी इससे बाधित हो रहा है.

राज्य के नौनिहालों, जिन्हें राज्य का भविष्य भी कहते हैं, उनकी स्थिति ऐसी यूं ही नहीं है. झारखंड के नवजात और बच्चों में कुपोषण की एक बड़ी वजह माताओं का एनीमिक और कुपोषित होना है. कमजोर और एनीमिक मां के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी जन्म से कुपोषित होता है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अद्यतन रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में खून की कमी से जूझने के बावजूद गर्भावस्था के दौरान महिलाएं गर्भस्थ शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां नहीं खाती हैं.

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गर्भावस्था में 180 दिन तक नहीं खाती आयरन की गोली

गर्भधारण करने के बाद पहले तिमाही में 24.6 प्रतिशत यानी हर चौथी गर्भवती महिला अपना चेकअप नहीं कराती हैं. वहीं गर्भावस्था के दौरान 100 दिन तक फोलिक एसिड और आयरन का टेबलेट्स लेने वाले गर्भवती महिलाओं का 30.6 प्रतिशत है, तो 180 दिन या उससे अधिक दिन तक आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स लेने वाली महिलाओं की संख्या महज 15.9 प्रतिशत है. यानी 84.1 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं अपनी गर्भावस्था के दौरान 180 दिन आयरन तक की गोली नहीं खाती हैं.

ये आंकड़ें तब की है, जब सरकार का दावा हर सरकारी अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क आयरन फोलिक एसिड की दवा देने का किया जाता रहा है. राज्य में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के तमाम सरकारी दावों के बीच यह एक सच्चाई है कि आज भी राज्य में होने वाले हर 100 प्रसव में 12.6 प्रसव घर पर ही होता है. इन सभी आंकड़ों पर गौर करें तो शहरों की अपेक्षा गांव में स्थिति और ही ज्यादा खराब है.

NFHS-6 की रिपोर्ट पर क्या कहते हैं NHM निदेशक

NFHS-6 का आंकड़ा को दो साल पुराना बताते हुए NHM के स्टेट परियोजना निदेशक कहते हैं कि 2025-26 में स्थिति में सुधार आई है. शशिप्रकाश झा कहते हैं कि कई मामलों में झारखंड राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है, जहां राज्य पीछे है, वहां के लिए और अधिक तत्परता से विभाग काम कर रहे हैं. उन्होने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में गर्भवती महिलाएं पोषण पर ध्यान नहीं देती, जबकि पोषक तत्व उनके घर के आसपास भी मौजूद रहता है. ऐसे में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है.

क्या कहते हैं विभागीय मंत्री

ईटीवी भारत की टीम ने NFHS-6 की रिपोर्ट के आलोक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे तो कुपोषण दूसरे विभाग का मामला है. लेकिन सरकार बच्चों में कुपोषण दूर करने में लगी है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार को अपने नौनिहालों की चिंता है. इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रोटीन युक्त पोषाहार दिया जाता है.

क्या कहते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ

डोरंडा सीएचसी में रिम्स की ओर से बच्चों का इलाज करने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ एके चौधरी से ईटीवी भारत की टीम ने बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नवजात अवस्था में बच्चों में व्याप्त कुपोषण का असर उनके शारीरिक के साथ-साथ मानसिक विकास पर भी पड़ता है. ऐसे में बेहद जरूरी है कि बच्चों में व्याप्त कुपोषण को जल्द से जल्द दूर किया जाए.

कुपोषण दूर करने के लिए चल रहे 101 MTC

झारखंड सरकार भी बच्चों में व्याप्त कुपोषण की गंभीर होती समस्या को जानती है. यही वजह है कि राज्य में 101 कुपोषण उपचार केंद्र (MTC) सेंटर चलाए जा रहे हैं. जहां कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उनका उपचार किया जाता है. इस दौरान बच्चों के साथ-साथ उसकी मां को भी भोजन की व्यवस्था सरकार कराती है और इलाज के दौरान उनका आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए हर दिन उन्हें आर्थिक सहायता राशि भी दी जाती है.

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