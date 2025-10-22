ETV Bharat / bharat

नक्सलियों की केंद्रीय समिति ने ​​भूपति और सतीश को संगठन से बाहर किया, कहा, 'इसकी सजा मिलेगी'

दुर्दांत नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपति ने खुलासा किया था कि आंदोलन में मतभेद बढ़ गये हैं.

Mallojula Venugopal Rao alias Bhupathi
भूपति (70) ने गढ़चिरौली में 60 अन्य नक्सलियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

October 22, 2025

नागपुर: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले 61 नक्सलियों में दुर्दांत नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपति उर्फ सोनू और सतीश जैसे बड़े नाम शामिल हैं. खबर है कि, इन्हें नक्सलियों की केंद्रीय समिति ने नक्सली संगठन से निष्कासित कर दिया है.

इस संबंध में केंद्रीय नक्सली समिति के प्रवक्ता द्वारा एक पत्र जारी किया गया है. इसमें लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, नक्सल विरोधी विशेष कार्रवाई बल के एडीजी पुलिस संदीप पाटिल ने कहा कि, वे (नक्सली समिति) केवल अपने आंदोलन को बनाए रखने के लिए पत्र जारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, जिन लोगों ने आत्मसमर्पण का विकल्प चुना है, उन्होंने कई आदिवासियों की जान बचाई है.

एडीजी पुलिस संदीप पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि, आखिरकार इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का ही हुआ. अब ऐसा दोबारा नहीं होगा. बता दें कि, भूपति उर्फ ​​सोनू ने 61 साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था. बाद में सतीश ने छत्तीसगढ़ में 200 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया. इसलिए, पत्र में लिखा है कि सतीश को भी संगठन से निष्कासित कर दिया गया है. इतना ही नहीं, भूपति और सतीश के साथ आत्मसमर्पण करने वाले लगभग 271 नक्सलियों को भी संगठन से निष्कासित कर दिया गया है.

Mallojula Venugopal Rao alias Bhupathi
दुर्दांत नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव 60 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया (ETV Bharat)

इस पर बोलते हुए, नक्सल विरोधी विशेष कार्रवाई बल के एडीजीपी संदीप पाटिल ने कहा कि, जिन लोगों ने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं, उन्हें भी हिंसा छोड़ देनी चाहिए और आदिवासियों की जान बचानी चाहिए. उन्होंने तेलंगाना में सीजफायर भी लागू कर दिया है. इसलिए उन्हें (नक्सलियों) कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है. जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्होंने लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए संविधान को स्वीकार किया है. वे केवल संगठन को बचाने के लिए पत्र जारी कर रहे हैं.

पत्र में आरोप लगाया गया है कि सोनू उर्फ ​​भूपति और सतीश ने पुलिस से हाथ मिला लिया है. पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि नक्सलियों की केंद्रीय समिति को 2011 से ही भूपति पर शक था कि उसके पुलिस से संबंध हैं. नक्सलियों की केंद्रीय समिति ने इस पत्र के माध्यम से यह भी घोषणा की है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ उनका सशस्त्र संघर्ष जारी रहेगा.

पत्र में कहा गया है कि, भूपति और सतीश जैसे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली नेता अवसरवादी और स्वार्थी थे. उन्होंने नक्सलियों के दशकों पुराने संघर्ष के साथ विश्वासघात किया. पत्र में कहा कि, दोनों ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और नक्सलियों के महत्वपूर्ण हथियार भी पुलिस को सौंप दिए.

पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि, भूपति और सतीश दोनों को सही समय पर उचित सजा दी जाएगी. उन दोनों को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा. हालांकि, पत्र में यह भी कहा गया है कि, भूपित और सतीश के साथ आत्मसमर्पण करने गए अन्य नक्सली भविष्य में नक्सली संगठन में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें वापस शामिल किया जाएगा.

