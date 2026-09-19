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RSS के खिलाफ लिखित वचन देने से मल्लिकार्जुन खड़गे का इनकार, 28 सितंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के खिलाफ मानहानिकारक बयान न देने का लिखित वचन देने से साफ इनकार कर दिया. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान खड़गे की ओर से यह रुख अपनाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने अब इस केस की अगली सुनवाई 28 सितंबर तय की है.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता रवींद्र कुमार गुप्ता की ओर से कहा गया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं बशर्ते मल्लिकार्जुन खड़गे इस आशय का लिखित वचन दें कि वे आरएसएस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे. तब खड़गे की ओर से कहा गया कि वे ऐसा लिखित वचन देने को तैयार नहीं है, तब शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलीलें रखने के लिए वरिष्ठ वकील उपलब्ध नहीं हैं. उसके बाद कोर्ट ने 29 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

इसके पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो कर्नाटक में दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान संबंधी खबर का लिंक कोर्ट में दाखिल करें. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गगन गगन गांधी ने दलीलें ‌रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस समन का जिक्र किया था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे को आरएसएस के खिलाफ बयान देने के बाद समन जारी किया था. गगन गांधी ने कहा था कि ये मामला भी आरएसएस के खिलाफ बयान देने का है, इसलिए इस मामले में भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने का आदेश दिया जाए.

इसके पहले की सुनवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखी थीं. उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर कानून सम्मत फैसला किया है. बता दें कि इसके पहले याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता की ओर से पेश वकील गगन गांधी ने दलीलें रखी थी. उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता आरएसएस का सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से आहत है. उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआआईआर दर्ज करने की मांग की.