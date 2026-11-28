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'400 पार' का सपना टूटने के बाद अब '800 पार' की तैयारी में मोदी सरकार: परिसीमन बिल पर भड़के खड़गे

इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे. ( ANI )

नई दिल्ली: 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) को लेकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी दलों के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक के बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला.

अनिश्चित काल तक सत्ता में रहने की साजिश