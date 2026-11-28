'400 पार' का सपना टूटने के बाद अब '800 पार' की तैयारी में मोदी सरकार: परिसीमन बिल पर भड़के खड़गे
INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाये.
Published : November 28, 2026 at 2:40 PM IST
नई दिल्ली: 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) को लेकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी दलों के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक के बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला.
अनिश्चित काल तक सत्ता में रहने की साजिश
बैठक में बनी संयुक्त रणनीति साझा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने सामूहिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि मोदी सरकार द्वारा लाया जा रहा संविधान संशोधन विधेयक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने और पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने के प्रयास में सरकार अब '800 पार' का लक्ष्य रख रही है.
खड़गे ने तंज कसते हुए कहा- "इससे पहले, उन्होंने चुनावों में '400 पार' का लक्ष्य रखा था- एक ऐसा लक्ष्य जो अब पीछे छूट चुका है. अब, सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करके, वे अनिश्चित काल के लिए सत्ता हथियाना और उस पर बने रहना चाहते हैं..."
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "All the leaders of our INDIA alliance have collectively determined that the constitutional amendment bill being introduced by the Modi government poses a grave threat to democracy. It is a threat because, in an attempt to dismantle democracy and consolidate absolute power, they are now aiming for '800 paar'. Previously, they had set a target of '400 paar' in the elections—a goal that has since fallen by the wayside. Now, by increasing the number of seats to 850, they seek to seize and retain power indefinitely..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
SC/ST समुदायों के साथ अन्याय का आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस विधेयक में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, जो कि एक बड़ा अन्याय है. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन प्रस्तावित संशोधन में एससी सीटों को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है.
खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2026 की जनगणना नजदीक होने के बावजूद सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है. उनके अनुसार, यदि नवीनतम जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन होता, तो एससी/एसटी समुदायों को बढ़ी हुई आबादी के मुताबिक अधिक सीटें मिलतीं, लेकिन सरकार अपने तात्कालिक राजनीतिक हितों को साधने के लिए इन समुदायों को उनके जायज हिस्से से वंचित रखना चाहती है.
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
परिसीमन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए खड़गे ने कहा कि जिस आयोग ने मतदाता सूची से 10 करोड़ से अधिक लोगों के नाम हटा दिए हैं, उसे यह काम सौंपना विपक्ष को स्वीकार नहीं है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद कटघरे में खड़े हैं और यदि उनके नेतृत्व में यह प्रक्रिया होती है, तो इसमें हेराफेरी होना तय है.
खड़गे ने आशंका जताई कि आयोग अपनी मर्जी से किसी भी सीट को 'सामान्य' या 'आरक्षित' घोषित कर सकता है. उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां सीटों की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय संरचना को अपनी सुविधा के अनुसार बदला गया था.
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "They previously attempted to introduce this Bill, but it was rejected back in April. Since then, they have been systematically breaking apart political parties—the TMC, the NCP, and the Shiv Sena—to secure the necessary numbers. Now, sensing that they have the numbers—though it remains uncertain who might ultimately support them—they are bringing this Bill forward again. This poses a grave danger to the nation. Some people fail to grasp that an increase in the number of seats to 850 would cause immense harm to the nation and spell the end of democracy..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
विपक्षी दलों को तोड़कर संख्याबल जुटाने का आरोप
खड़गे ने यह भी याद दिलाया कि सरकार ने पहले भी अप्रैल में इस विधेयक को लाने का प्रयास किया था, लेकिन तब यह खारिज हो गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि तब से सरकार आवश्यक संख्याबल जुटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से टीएमसी (TMC), एनसीपी (NCP) और शिवसेना जैसे दलों को तोड़ने का काम कर रही है.
खड़गे के मुताबिक, अब संख्याबल होने का आभास होने पर सरकार इस बिल को दोबारा ला रही है, जबकि यह अभी भी अनिश्चित है कि अंततः कौन उनका समर्थन करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना देश के लिए भारी नुकसानदायक और लोकतंत्र के अंत का कारण बनेगा.
बैठक की पृष्ठभूमि और सियासी समीकरण
गौरतलब है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अभिषेक बनर्जी, के.सी. वेणुगोपाल, डेरेक ओ'ब्रायन, मनोज झा, कपिल सिब्बल और अरविंद सावंत समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए.
इस विधेयक को लेकर विपक्षी खेमे में मतभेद भी उभर कर सामने आए हैं. तमिलनाडु चुनाव के बाद गठबंधन से दूर हुई डीएमके और शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी ने संशोधित परिसीमन प्रस्तावों को समर्थन देने के संकेत दिए हैं, जिससे इन दोनों दलों के 30 सांसदों का साथ मिलने से लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच सकता है.
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "The same tainted Election Commission—which has removed over 10 crore people from the electoral rolls—is now being entrusted with the responsibility of delimitation. This is unacceptable to us. Look at Gyanesh Kumar; he stands in the dock, effectively as an accused. If the entire process is to be conducted under his leadership, it will inevitably be riddled with manipulation. They could designate any constituency as 'General' or 'Reserved' at their own whim. If they can issue directives from the CEC office to facilitate the theft of votes, there is no telling what they might do during the delimitation process... We have already witnessed how they handled delimitation in Assam and Jammu and Kashmir; those are clear examples. They alter the geographical or demographic composition of constituencies—converting 'General' seats into 'Reserved' ones if it suits them, or turning 'Reserved' seats into 'General' ones..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
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