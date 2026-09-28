मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP और RSS के बारे में कथित अपमानजनक बयान पर FIR दर्ज करने की मांग का किया विरोध
वकील गगन गांधी ने अपनी दलीलें रखन के लिए समय देने की मांग की. अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 28, 2026 at 8:03 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में सोमवार को बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दलीलें पेश की गई. याचिकाकर्ता की ओर से दलीले रखने के लिए समय देने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर कानून सम्मत फैसला किया है. शिकायतकर्ता रवींद्र कुमार गुप्ता की ओर से पेश वकील गगन गांधी ने अपनी दलीलें रखन के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
इसके पहले 19 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस बात से इनकार किया गया था कि वो लिखित वचन दें कि वो आरएसएस के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान नहीं देंगे. दरअसल शिकायतकर्ता रवींद्र कुमार गुप्ता की ओर से कहा गया था कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं बशर्ते मल्लिकार्जुन खड़गे इस आशय का लिखित वचन दें कि वे आरएसएस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे. तब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया था कि वे ऐसा लिखित वचन देने को तैयार नहीं है.
इसके पहले सुनवाई के दौरान गगन गगन गांधी ने दलीलें रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस समन का जिक्र किया था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे को आरएसएस के खिलाफ बयान देने के बाद समन जारी किया था. गगन गांधी ने कहा था कि ये मामला भी आरएसएस के खिलाफ बयान देने का है, इसलिए इस मामले में भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने का आदेश दिया जाए.
12 अक्टूबर को सुनवाई: वहीं 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह का आंशिक क्रास-एग्जामिनेशन किया गया. जगदीश टाइटलर की बेटी के आईसीयू में भर्ती होने की वजह से गवाह का क्रास-एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो सका. स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.
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