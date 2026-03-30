असम विधानसभा चुनाव 2026: खड़गे ने पांच सूत्री गारंटी घोषणापत्र लॉन्च किया
असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं.
Published : March 30, 2026 at 2:22 PM IST
लखीमपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम की जनता को पांच गारंटियां दी है. कांग्रेस ने असम में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विधानसभा चुनावों में पांच-सूत्रीय गारंटी घोषणापत्र जारी किया है, जैसा कि उसने पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान घोषित किया था. ये पांच गारंटियां असम की जनता की सुरक्षा और विकास के लिए हैं.
कांग्रेस की बड़ी घोषणाएं
खड़गे ने कहा,'अगर कांग्रेस सरकार आती है, तो वह हर महिला को 50,000 रुपये देगी. वह हर परिवार को 25 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस देगी. वह 100 दिनों के अंदर ज़ुबीन गर्ग के परिवार को इंसाफ दिलाएगी.'
असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस
खड़गे ने कहा, 'इस बार हिमंत बिस्वा सरमा को हटाना ही होगा. इस बार चुनावी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं होगी, यह लड़ाई असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच होगी.'
हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार पर बड़ा आरोप
यह उत्तरी असम में कांग्रेस का पहला चुनावी अभियान है जिसमें कोई राष्ट्रीय नेता शामिल हुआ है. देश के कांग्रेस नेतृत्व ने बीजेपी सरकार और हिमंत बिस्वा सरमा पर जोरदार हमला बोला है. उनका कहना है कि असम में चुनाव सरबानंद सोनोवाल के नाम पर लड़े गए थे लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है.
असम में हमारी सरकार बनेगी: गौरव गोगोई
असम में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है. एपीसीसी अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने इस बैठक में यह बात कही. इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मनोज चौहान, बंधु तिर्की और प्रणब झा शामिल हुए. इसमें विपक्षी गठबंधन के कई नेता और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई भी मौजूद थे. इस जिले की पांच विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें नौबोइचा सीट से उम्मीदवार जय प्रकाश दास, बिहपुरिया सीट से उम्मीदवार राम भुइयां और ढाकुआखाना सीट से उम्मीदवार आनंद नराह शामिल हैं.
शिवकुमार, बघेल, गौरव गोगोई प्रचार अभियान में शामिल हुए
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद गौरव गोगोई ने दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार मीरा बरठाकुर गोस्वामी के लिए चुनाव प्रचार किया. शिवकुमार ने कहा, 'कांग्रेस सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ाने का काम करती है. दूसरी ओर, भाजपा लोगों के बीच फूट डालकर सांप्रदायिक राजनीति के जरिए माहौल खराब करती है. पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है.'
उन्होंने कहा, 'भाजपा ने इस क्षेत्र से जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उसने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एक आरोप-पत्र तैयार किया था. मैं आरोप-पत्र तैयार करने वाले प्रद्युत बोरदोलोई को चुनौती देता हूं कि वे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ उस आरोप-पत्र में लगाए गए आरोपों पर चर्चा करें.'
शिवकुमार ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, उसे पूरा करती है. हमारी सरकार ने कर्नाटक में चुनाव से पहले दी गई पांचों गारंटियों को पूरा किया है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज लखीमपुर में जिन पांच गारंटियों का जिक्र किया है, अगर गौरव गोगोई के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो उन सभी गारंटियों को अक्षरशः पूरा किया जाएगा.'
शिवकुमार ने आश्वासन देते हुए कहा, 'भाजपा सरकार महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर डराने-धमकाने की राजनीति भी कर रही है. अगर आप भाजपा की बैठकों में नहीं जाते हैं, या मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को नहीं सुनते हैं, तो आपको फोन करके यह धमकी दी जाती है कि आपकी सरकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी.
ये ऐसी योजनाएं हैं जो पहले भी दी जाती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी. अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ये योजनाएं मौजूदा योजनाओं से कहीं बेहतर होंगी और तब महिलाओं को किसी भी पार्टी की बैठक में जाए बिना, सीधे उनके घर पर ही इन योजनाओं का पैसा मिल जाएगा.'