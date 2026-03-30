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असम विधानसभा चुनाव 2026: खड़गे ने पांच सूत्री गारंटी घोषणापत्र लॉन्च किया

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो ) ( PTI )

लखीमपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम की जनता को पांच गारंटियां दी है. कांग्रेस ने असम में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विधानसभा चुनावों में पांच-सूत्रीय गारंटी घोषणापत्र जारी किया है, जैसा कि उसने पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान घोषित किया था. ये पांच गारंटियां असम की जनता की सुरक्षा और विकास के लिए हैं. कांग्रेस की बड़ी घोषणाएं

खड़गे ने कहा,'अगर कांग्रेस सरकार आती है, तो वह हर महिला को 50,000 रुपये देगी. वह हर परिवार को 25 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस देगी. वह 100 दिनों के अंदर ज़ुबीन गर्ग के परिवार को इंसाफ दिलाएगी.' असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस

खड़गे ने कहा, 'इस बार हिमंत बिस्वा सरमा को हटाना ही होगा. इस बार चुनावी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं होगी, यह लड़ाई असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच होगी.' हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार पर बड़ा आरोप

यह उत्तरी असम में कांग्रेस का पहला चुनावी अभियान है जिसमें कोई राष्ट्रीय नेता शामिल हुआ है. देश के कांग्रेस नेतृत्व ने बीजेपी सरकार और हिमंत बिस्वा सरमा पर जोरदार हमला बोला है. उनका कहना है कि असम में चुनाव सरबानंद सोनोवाल के नाम पर लड़े गए थे लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है. असम में हमारी सरकार बनेगी: गौरव गोगोई

असम में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है. एपीसीसी अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने इस बैठक में यह बात कही. इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मनोज चौहान, बंधु तिर्की और प्रणब झा शामिल हुए. इसमें विपक्षी गठबंधन के कई नेता और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई भी मौजूद थे. इस जिले की पांच विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें नौबोइचा सीट से उम्मीदवार जय प्रकाश दास, बिहपुरिया सीट से उम्मीदवार राम भुइयां और ढाकुआखाना सीट से उम्मीदवार आनंद नराह शामिल हैं.