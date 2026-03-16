"हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका", कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है.
Published : March 16, 2026 at 7:53 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 8:24 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के नतीजों का काफी देर बाद भी घोषणा नहीं हो सकी है. ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पत्र लिखा है.
हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पत्र : पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि, “चुनाव की निष्पक्षता में हस्तक्षेप करने का स्पष्ट प्रयास किया जा रहा है, और चुनाव आयोग को इसे तुरंत रोकना/ठीक करना चाहिए. इसके अलावा, हमारे वैध डाले गए वोटों को अयोग्य घोषित करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने/पटरी से उतारने का एक प्रयास है.”
मुलाकात का समय मांगा : खड़गे ने आगे लिखा कि "इस मामले की समय-संवेदनशीलता को देखते हुए, हम अनुरोध करते हैं कि नतीजों की घोषणा से पहले, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने के लिए तुरंत समय दिया जाए. बातचीत में आसानी के लिए, हमने AICC के विधि विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक, श्री उमर होदा को भी इसकी प्रति भेजी है."
काउंटिंग में देरी हुई : आपको बता दें कि वोटिंग का वक्त शाम 4 बजे तक का था जिसके बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी लेकिन काउंटिंग में देरी हुई. अभी तक काउंटिंग ही शुरू नहीं हो पाई. कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश ने बताया कि "वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग को सूचना देकर काउंटिंग की अनुमति मांगी जाती है, जो देर से मिली है और इसी वजह से काउंटिंग में डिले हुआ.
वोट पर ऑब्जेक्शन : वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि विधायक परमवीर सिंह और विधायक भरत सिंह बेनीवाल की वोट की सीक्रेसी लीक होने पर बीजेपी ने चुनाव अधिकारी से वोट पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, उसकी शिकायत दी गई है. कृष्ण बेदी ने इनेलो के वोटिंग में शामिल नहीं होने पर कहा कि " लोकतंत्र में वोट जरूर करना चाहिए, अब ये उनकी रणनीति है, उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन वोटिंग में शामिल होना चाहिए था. वहीं बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन दायर किया है.
विधानसभा सचिवालय से निकले हुड्डा : वहीं नेता विपक्ष एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा सचिवालय से निकले और उन्होंने कहा कि मतगणना शुरू नहीं हुई है, अभी उसमें समय लगेगा. तीन वोट पर जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, उस पर चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान फिर से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया.
#WATCH | Chandigarh: On the counting for the Rajya Sabha elections being halted, Leader of the Opposition in the Haryana Assembly and Congress leader Bhupinder Singh Hooda says, " permission needs to be taken from the election commission before starting the counting..." pic.twitter.com/xFOBvqyylX— ANI (@ANI) March 16, 2026
"आपत्तियों के निपटारे के बाद होगी काउंटिंग": वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "कांग्रेस और बीजेपी की तरफ़ से आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं. आपत्तियों का निपटारा होने के बाद ही काउंटिंग शुरू होगी. हमने वोटिंग के दौरान ही अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी. बीजेपी ने वोटिंग का समय ख़त्म होने के बाद आपत्ति दर्ज करवाई.
इनेलो के विधायकों ने वोट नहीं डाला : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुबह पहला वोट डाला. कुल 90 में से 88 विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. इंडियन नेशनल लोकदल(इनेलो) के दो विधायकों ने वोट नहीं डाला. इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि "जनता की आवाज पर ये फैसला लिया गया है. भाजपा का रवैया सही नहीं रहा. इन्होंने जात-पात, मजहब की राजनीति की. निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने मुझसे मुलाकात की थी. मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि इस पर पार्टी का सामूहिक फैसला होगा. कांग्रेस में कोई क्रॉस वोट होता है तो इसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी. कांग्रेस से 30 का आंकड़ा पार नहीं होगा. क्रॉस वोटिंग करना पाप है, इस पर कानून बनना चाहिए. "
Congress President Mallikarjun Kharge writes to the Election Commission of India.— ANI (@ANI) March 16, 2026
" there is a clear attempt to interfere with the integrity of the election, and it must be stopped="" redressed by the eci immediately. furthermore, no disqualification of our legitimate voters="" votes… pic.twitter.com/qGlPTPZhfq
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : Explainer : हरियाणा में कौन जीतेगा राज्यसभा का "रण", क्रॉस वोटिंग के डर से आखिर क्यों कांपी कांग्रेस ?
ये भी पढ़ें : हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026: वोटिंग हुई पूरी, इनेलो ने बनाई चुनाव से दूरी, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर
ये भी पढ़ें : सोनीपत में गरजे अभय चौटाला, बोले- "विधायकों की खरीद-फरोत में करोड़ों की बोली, सरकार चुप्पी साधे बैठी"