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"हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका", कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

चंडीगढ़ : हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के नतीजों का काफी देर बाद भी घोषणा नहीं हो सकी है. ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पत्र लिखा है.

हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पत्र : पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि, “चुनाव की निष्पक्षता में हस्तक्षेप करने का स्पष्ट प्रयास किया जा रहा है, और चुनाव आयोग को इसे तुरंत रोकना/ठीक करना चाहिए. इसके अलावा, हमारे वैध डाले गए वोटों को अयोग्य घोषित करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने/पटरी से उतारने का एक प्रयास है.”

मुलाकात का समय मांगा : खड़गे ने आगे लिखा कि "इस मामले की समय-संवेदनशीलता को देखते हुए, हम अनुरोध करते हैं कि नतीजों की घोषणा से पहले, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने के लिए तुरंत समय दिया जाए. बातचीत में आसानी के लिए, हमने AICC के विधि विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक, श्री उमर होदा को भी इसकी प्रति भेजी है."

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र (Etv Bharat)

काउंटिंग में देरी हुई : आपको बता दें कि वोटिंग का वक्त शाम 4 बजे तक का था जिसके बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी लेकिन काउंटिंग में देरी हुई. अभी तक काउंटिंग ही शुरू नहीं हो पाई. कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश ने बताया कि "वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग को सूचना देकर काउंटिंग की अनुमति मांगी जाती है, जो देर से मिली है और इसी वजह से काउंटिंग में डिले हुआ.

वोट पर ऑब्जेक्शन : वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि विधायक परमवीर सिंह और विधायक भरत सिंह बेनीवाल की वोट की सीक्रेसी लीक होने पर बीजेपी ने चुनाव अधिकारी से वोट पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, उसकी शिकायत दी गई है. कृष्ण बेदी ने इनेलो के वोटिंग में शामिल नहीं होने पर कहा कि " लोकतंत्र में वोट जरूर करना चाहिए, अब ये उनकी रणनीति है, उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन वोटिंग में शामिल होना चाहिए था. वहीं बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन दायर किया है.