BJP और RSS पर कथित अपमानजनक बयान मामले में FIR दर्ज करने की मांग पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने का मिला समय

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने का समय दे दिया है. दरअसल, एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से ट्रायल कोर्ट के इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये समय दिया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को करने का आदेश दिया है.

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान खड़गे की ओर से पेश वकील ओमर होदा ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति मिल गई है. होदा ने इस याचिका का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने 20 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट का स्टाफ अमित भारद्वाज भी कोर्ट की फाइल लेकर पेश हुआ. तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ही खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.