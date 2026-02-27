ETV Bharat / bharat

BJP और RSS पर कथित अपमानजनक बयान मामले में FIR दर्ज करने की मांग पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने का मिला समय

मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति मिल गई है और जवाब देने के लिया समय मांगा था.

कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने का दिया समय
कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने का दिया समय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 27, 2026 at 9:03 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने का समय दे दिया है. दरअसल, एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से ट्रायल कोर्ट के इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये समय दिया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को करने का आदेश दिया है.

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान खड़गे की ओर से पेश वकील ओमर होदा ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति मिल गई है. होदा ने इस याचिका का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने 20 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट का स्टाफ अमित भारद्वाज भी कोर्ट की फाइल लेकर पेश हुआ. तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ही खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट ने 29 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया था. दरअसल 13 दिसंबर, 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका आरएसएस के सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर की है, जिसमें कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिए.

