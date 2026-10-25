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मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना में शिकायत, PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी कर फंस गए कांग्रेस अध्यक्ष

मल्लिकार्जुन खरगे पर केस दर्ज ( ETV Bharat )

पटना: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मुश्किलें बढ़ने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की गई है. वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने इसको लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है.

मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना में केस

मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिये गए विवादित बयान पर बीजेपी नेता कृष्णा कुमार सिंह पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और उनके पिता के विषय में घटिया और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई हो.

बीजेपी नेता कृष्णा कुमार सिंह (ETV Bharat) "कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी जी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ हमने लिखित पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. अगर 24 घंटे में माफी नहीं मांगी तो बीजेपी के खिलाफ चरणबद्ध प्रदर्शन करेंगे."- कृष्णा कुमार सिंह, याचिकाकार्ता सह बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ बीजेपी नेता का आवेदन (ETV Bharat) माफी मांगनी चाहिए- सम्राट चौधरी

इधर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान की निंदा की है. उन्होंने कहा कि पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस तरह प्रधानमंत्री के पूज्य पिता के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की है, वह हमें और देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है. सीएम ने कहा कि वह खरगे और राहुल गांधी से मांग करते हैं कि वह सामने आकर माफी मांगे. "पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य पिताजी के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है. मैं कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी से मांग करता हूं कि वह माफी मांगे. यह एक तरह से अपराध है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार