मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना में शिकायत, PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी कर फंस गए कांग्रेस अध्यक्ष
पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना में मामला दर्ज हुआ है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 25, 2026 at 8:28 PM IST
पटना: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मुश्किलें बढ़ने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की गई है. वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने इसको लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है.
मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना में केस
मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिये गए विवादित बयान पर बीजेपी नेता कृष्णा कुमार सिंह पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और उनके पिता के विषय में घटिया और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई हो.
"कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी जी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ हमने लिखित पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. अगर 24 घंटे में माफी नहीं मांगी तो बीजेपी के खिलाफ चरणबद्ध प्रदर्शन करेंगे."- कृष्णा कुमार सिंह, याचिकाकार्ता सह बीजेपी नेता
माफी मांगनी चाहिए- सम्राट चौधरी
इधर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान की निंदा की है. उन्होंने कहा कि पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस तरह प्रधानमंत्री के पूज्य पिता के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की है, वह हमें और देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है. सीएम ने कहा कि वह खरगे और राहुल गांधी से मांग करते हैं कि वह सामने आकर माफी मांगे.
पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के पूज्य पिताजी के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं। कांग्रेस देश से माफी माँगे! #ShameOnCongress https://t.co/I68FRMWNL4— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 25, 2026
"पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य पिताजी के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है. मैं कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी से मांग करता हूं कि वह माफी मांगे. यह एक तरह से अपराध है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
अमित शाह ने की बयान की निंदा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मल्लिकार्जुन खरगे के बयान की निंदा की है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं. यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों. कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे तो कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा. कभी चायवाला कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया.'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा, तो कभी 'चायवाला' कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है। बीते 12 वर्षों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है। जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है। जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियाँ की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।— Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2026
'इस्तीफा दें मल्लिकार्जुन खरगे'
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मन व्यथित है कि इतने वरिष्ठ नेता कैसे प्रधानमंत्री के पिता के खिलाफ ऐसा अपमानजनक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह सोनिया गांधी से पूछना चाहते हैं कि क्या मल्लिकार्जुन खरगे ने गांधी परिवार के इशारे पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? यदि नहीं, तो क्या कांग्रेस उनसे इस्तीफा लेगी? पीएम मोदी करोड़ों-करोड़ जनता के हृदय के हार हैं. उनका और उनके परिवार का अपमान देश सहन नहीं करेगा. कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या ऐसी अमर्यादित भाषा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की गरिमा के अनुरूप है?
मन बहुत व्यथित है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता से अपेक्षा थी कि वे मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री जी के पूज्य पिताजी के बारे में ऐसी अमर्यादित भाषा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, जीवन मूल्यों और शालीनता के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि पराजित होते-होते कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या खड़गे जी ने गांधी परिवार के इशारे पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? यदि नहीं, तो क्या कांग्रेस उनसे इस्तीफा लेगी? मोदी जी करोड़ों-करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। उनका और उनके परिवार का अपमान देश सहन नहीं करेगा। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या ऐसी अमर्यादित भाषा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की गरिमा के अनुरूप है?— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 25, 2026
"मन बहुत व्यथित है. मल्लिकार्जुन खरगे जी जैसे वरिष्ठ नेता से अपेक्षा थी कि वे मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे. प्रधानमंत्री जी के पूज्य पिताजी के बारे में ऐसी अमर्यादित भाषा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, जीवन मूल्यों और शालीनता के खिलाफ है. ऐसा लगता है कि पराजित होते-होते कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है."- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री
क्या है मामला?
असल में मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना के बापू सभागार में बिहार प्रदेश कांग्रेस एवं श्रीकृष्ण विचार मंच के तत्वावधान में आयोजित 'बिहार केसरी श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती समारोह' का शुभारंभ किया था. जहां वोट चोरी पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के पिता पर बेहद ही अभद्र टिप्पणी कर दी. इसी को लेकर बीजेपी के नेता आक्रोशित हैं और माफी की मांग कर रहे हैं.
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