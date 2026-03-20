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मानहानि मामलाः मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली राहत, दिल्ली कोर्ट ने जवाब के लिए दिया समय

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से ट्रायल कोर्ट के इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने का और समय दे दिया है.

स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को करने का आदेश दिया. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान खड़गे की ओर से पेश वकील ईशा बख्शी ने याचिका का जवाब और वकालतनामा दाखिल के लिए और समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल के पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

कोर्ट ने 29 जनवरी को खड़गे को नोटिस जारी किया था. दरअसल, 13 दिसंबर 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है.