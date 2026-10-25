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पटना में मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लेकर दिया विवादित बयान, पिता को लेकर की टिप्पणी

मल्लिकार्जुन खरगे ( ETV Bharat )

पटना: पटना: बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इस बात का बापू सभागार में मौजूद एक शख्स ने विरोध किया और कहा कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाने वाले. इस पर खड़गे पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दे डाला. खरगे की इस आपत्तिजनक बयान के तुरंत बाद पूरे कार्यक्रम में हंगामा खड़ा हो गया.

पीएम के पिता को लेकर विवादित बयान

कांग्रेस अध्यक्ष के इस सीधे हमले से मंच से लेकर पूरे पंडाल तक भारी शोर-शराबा देखने को मिला. श्रीकृष्ण बाबू की जयंती के मौके पर आयोजित कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में खरगे की इस टिप्पणी से मुख्य मुद्दा ही पूरी तरह बदल गया. इस विवाद के बाद भी कांग्रेस का कार्यक्रम जारी रहा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर दिखे. मल्लिकार्जुन खरगे का कार्यक्रम से रिपोर्ट (ETV Bharat) श्रीकृष्ण सिंह की जयंती समारोह में विवादित बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को पटना के बापू सभागार में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती समारोह को संबोधित किया. उन्होंने इस दौरान भाजपा और आरएसएस पर चुन-चुनकर निशाना साधा. इस खास राजनीतिक आयोजन में बिहार भर से बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. पटना में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि अगड़ी जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा दांव खेला है. श्रीकृष्ण बाबू के बहाने एक जाति विशेष को रिझाने की पुरजोर कोशिश के साथ कांग्रेस पार्टी ने राजधानी पटना में यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है. कार्यक्रम में खरगे ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग उठाई. पटना में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat) "पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में सिर्फ वोट चोरी के जरिए ही मौजूदा सरकारें बनाई गई हैं. पिछले दो वर्षों के भीतर हुए तमाम विधानसभा चुनाव तत्काल रद्द किए जाएं.आगामी समय में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर से ही कराएं जाएं." -मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस नीतीश कुमार पर साधा निशाना