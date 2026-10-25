पटना में मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लेकर दिया विवादित बयान, पिता को लेकर की टिप्पणी
पटना में श्रीकृष्ण बाबू की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के पिता को लेकर विवादित बयान दिया. रिपोर्ट-रंजीत
Published : October 25, 2026 at 8:00 PM IST
पटना: पटना: बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इस बात का बापू सभागार में मौजूद एक शख्स ने विरोध किया और कहा कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाने वाले. इस पर खड़गे पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दे डाला. खरगे की इस आपत्तिजनक बयान के तुरंत बाद पूरे कार्यक्रम में हंगामा खड़ा हो गया.
पीएम के पिता को लेकर विवादित बयान
कांग्रेस अध्यक्ष के इस सीधे हमले से मंच से लेकर पूरे पंडाल तक भारी शोर-शराबा देखने को मिला. श्रीकृष्ण बाबू की जयंती के मौके पर आयोजित कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में खरगे की इस टिप्पणी से मुख्य मुद्दा ही पूरी तरह बदल गया. इस विवाद के बाद भी कांग्रेस का कार्यक्रम जारी रहा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर दिखे.
श्रीकृष्ण सिंह की जयंती समारोह में विवादित बयान
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को पटना के बापू सभागार में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती समारोह को संबोधित किया. उन्होंने इस दौरान भाजपा और आरएसएस पर चुन-चुनकर निशाना साधा. इस खास राजनीतिक आयोजन में बिहार भर से बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.
पटना में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन
सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि अगड़ी जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा दांव खेला है. श्रीकृष्ण बाबू के बहाने एक जाति विशेष को रिझाने की पुरजोर कोशिश के साथ कांग्रेस पार्टी ने राजधानी पटना में यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है. कार्यक्रम में खरगे ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग उठाई.
"पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में सिर्फ वोट चोरी के जरिए ही मौजूदा सरकारें बनाई गई हैं. पिछले दो वर्षों के भीतर हुए तमाम विधानसभा चुनाव तत्काल रद्द किए जाएं.आगामी समय में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर से ही कराएं जाएं." -मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस
नीतीश कुमार पर साधा निशाना
खरगे ने आरएसएस की विचारधारा को लेकर भी मंच से बेहद तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि जब तक देश में आरएसएस की मूल विचारधारा रहेगी, तब तक समाज में शांति कायम नहीं हो सकती. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि, नीतीश कुमार कभी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे महान समाजवादी नेताओं के साथ खड़े थे, लेकिन आज वे भाजपा के साथ गठबंधन में हैं.
खरगे ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाते हुए प्याज और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों पर भी सरकार को घेरा. अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे भगवान राम से उनके नाम पर कथित तौर पर धन की लूट करने वालों को कड़ी सजा देने की प्रार्थना करते हैं.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार के विकास में बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के ऐतिहासिक योगदान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि श्रीबाबू ने जमींदारी प्रथा समाप्त करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा सिंचाई के विकास के जरिए आधुनिक बिहार की नींव को मजबूत किया था. उन्होंने दलितों को देश के सभी मंदिरों में बिना भेदभाव प्रवेश और पूजा करने का अधिकार देने की मांग भी पुरजोर तरीके से की.
चुनाव आयुक्त को बताया सरकार की कठपुतली
मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और उनकी भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सुरक्षा देने के लिए एक विशेष कानून लाया गया है. ऐसा कानून देश के राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस के लिए भी नहीं है.
खरगे ने ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की महज एक कठपुतली बताया. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक राजनीतिक पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं. खरगे ने अपील की कि देश के तमाम विपक्षी दलों को अब एक साझा प्लेटफार्म पर आ जाना चाहिए क्योंकि जगन भी अब मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं.
"जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हमारा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा. आगामी 1 नवंबर वाले बड़े आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग देश भर से दिल्ली पहुंचें और इस आंदोलन को हर हाल में सफल बनाएं." -मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस
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