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घुसपैठ और तस्करी पर फुल स्टॉप: मालदा बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि 45 दिनों के भीतर यह जमीन BSF को सौंप दी जाए. पार्थ दास की रिपोर्ट.

India Bangladesh border fencing
जमीन का सर्वे करते अधिकारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 5:44 PM IST

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Updated : May 17, 2026 at 5:55 PM IST

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मालदा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है. उन्होंने मालदा जिले में बिना बाड़ वाले बेहद संवेदनशील 33 किलोमीटर के हिस्से में 'थ्री-टियर' (तीन-स्तरीय) कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए तुरंत भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि 45 दिनों के भीतर हर हाल में यह जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी जाए.

बंगाल में हाल ही में हुए चुनाव अभियान के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार यह दावा किया था कि यदि वे राज्य में सत्ता में आते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पर्याप्त सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी.

India Bangladesh border fencing
जमीन का सर्वे करते अधिकारी. (ETV Bharat)

शुरू हुआ सर्वे

मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद मालदा का जिला प्रशासन और भूमि सुधार विभाग पूरी तरह एक्शन में आ गया है. जिला मजिस्ट्रेट राजनवीर सिंह कपूर ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर तुरंत काम शुरू करवा दिया है. सबसे संवेदनशील हबीबपुर ब्लॉक में 12 प्रशासनिक टीमें सुबह से शाम तक जमीन की पैमाइश और सीमाओं को तय करने के काम में जुटी हैं. इस 33 किलोमीटर के हिस्से में बाड़ लगाने के लिए कम से कम 260 एकड़ जमीन की जरूरत है.

पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से जिले को 52 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी. हालांकि, अभी तक वास्तव में केवल 10 एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण किया जा सका है. भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब तय समय-सीमा के भीतर बाकी बची जमीन हासिल करने के लिए दिन-रात (तेजी से) काम कर रहे हैं.

क्यों अहम है मालदा का यह बॉर्डर?

पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ करीब 569 किलोमीटर की असुरक्षित सीमा साझा करता है, लेकिन मालदा जिले का 33 किलोमीटर का यह हिस्सा सबसे बदनाम माना जाता है. यहां बाड़ न होने के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए आसानी से सीमा पार कर भारत आ जाते हैं. नकली नोटों (जाली करेंसी), हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है. सीमा पार के अपराधी भारतीय किसानों के खेतों से पकी हुई फसलें और मवेशी चुरा ले जाते हैं.

किसानों ने स्वेच्छा से दी जमीन

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सीमावर्ती गांवों (जैसे भवानीपुर और आगरा हरिश्चंद्रपुर) के किसान देश की सुरक्षा के लिए खुशी-खुशी अपनी जमीन सरकार को सौंप रहे हैं. स्थानीय किसानों का कहना है कि बाड़ न होने से वे हमेशा बांग्लादेशी बदमाशों के हमलों और चोरियों के डर में जीते थे, लेकिन अब वे चैन की नींद सो सकेंगे. प्रशासन ने साफ किया है कि जमीन सौंपने वाले किसानों को मुआवजे की राशि अगले हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएगी. जमीन मिलते ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) यहां बाड़ लगाने का काम शुरू कर देगा.

India Bangladesh border fencing
जमीन का सर्वे करते अधिकारी. (ETV Bharat)

लंबे समय से अटका था प्रोजेक्ट

काफी लंबे समय से, केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकार से भारत-बांग्लादेश की बिना बाड़ वाली सीमा पर थ्री-टियर (तीन-स्तरीय) कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए जमीन की मांग कर रहा था. ऐसे आरोप लगते रहे कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जरूरी जमीन का इंतजाम करने में ढुलमुल रवैया अपनाया. राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद, नए मुख्यमंत्री ने इस जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए तुरंत पहल की.

चैन की नींद सोने की उम्मीद

भवानीपुर गांव के अनंत मंडल ने बताया कि वे चार भाई हैं. सभी को कुल 17 कट्ठा जमीन का सरकार अधिग्रहण कर रही है. अब सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाई जाएगी. उन्होंने बताया कि अब वे लोग चैन की नींद सो सकेंगे. सरकार के इस फैसले से वे बेहद खुश हैं. भवानीपुर गांव के एक अन्य निवासी गोपाल दास ने कहा, कटीले तारों की बाड़ नहीं होने से सीमा पार से अवैध घुसपैठ बहुत आसान हो गई थी. इस रास्ते का इस्तेमाल मवेशियों की तस्करी के लिए भी किया जाता था.

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Last Updated : May 17, 2026 at 5:55 PM IST

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