मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम का केरल दौरा, ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार से करेंगे मुलाकात
यहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मरकज सेंट्रल कैंपस में कंथापुरम के साथ एक बैठक करेंगे.
Published : September 11, 2026 at 2:31 PM IST
कोझिकोड: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम रविवार को केरल पहुंचेंगे और भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम ए पी अबूबकर मुसलियार से मुलाकात करेंगे. कोझिकोड का उनका दौरा नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद उनके पांच दिन के भारत दौरे का हिस्सा है. राजनीतिक जानकार इस दौरे को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं.
शहर के अपने दौरे के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मरकज सेंट्रल कैंपस में कंथापुरम के साथ एक बैठक करेंगे. इसके बाद वे मरकज कन्वेंशन सेंटर में एक खास प्रार्थना सभा और ग्रैंड मुफ्ती द्वारा दी गई दावत में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के साथ शिक्षा, ज्ञान और सामाजिक विकास पर एक जरूरी चर्चा भी होगी.
इस चर्चा में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के जाने-माने लोग शामिल होंगे. मरकज के दौरे के बाद, अनवर इब्राहिम और ग्रैंड मुफ्ती दक्षिण भारत के एक मशहूर तीर्थस्थल मदावूर सी एम वलियुल्लाही मखम जाएंगे, जो केरल की इस्लामिक विरासत वाली जगहों में आए मेहमानों की गहरी दिलचस्पी को दिखाता है.
यह ग्रैंड मुफ्ती से मिलने के लिए अनवर इब्राहिम का केरल का दूसरा दौरा है. मरकज का उनका पहला दौरा सितंबर 2022 में हुआ था, प्रधानमंत्री का पद संभालने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कंथापुरम के साथ-साथ मदवूर मखम का भी दौरा किया था. ग्रैंड मुफ्ती दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक लेन-देन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं.
उनके योगदान को पहचानते हुए मलेशियाई सरकार ने 2023 में कंथापुरम को इस्लामिक विद्वानों के लिए सबसे बड़ा 'तोकोह माल हिजरा' पुरस्कार से सम्मानित किया था. इसके अलावा, हदीस पढ़ाने के उनके छह दशकों के सम्मान में मलेशियाई सरकार ने ग्रैंड मुफ्ती के नेतृत्व में 2023, 2024 और 2025 में कुआलालंपुर में अंतरराष्ट्रीय हदीस पाठ सभाएं आयोजित कीं.
बाहर से आए लोग इस दौरे का बहुत उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं. वह इसलिए क्योंकि ग्रैंड मुफ्ती ने पहले भी मलेशिया में भारतीय बाहर से आए लोगों की भलाई और मजदूरी से जुड़े मामलों में अहम दखल दिया था. उन्होंने केरल से, खासकर कोझिकोड से, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने पर बातचीत करने की भी पहल की थी.
मलेशिया के प्रधानमंत्री के मौजूदा दौरे से व्यापार, पर्यटन, निवेश, आर्थिक सहयोग, शिक्षा और कनेक्टिविटी जैसे अलग-अलग सेक्टर में काफी तेजी और तरक्की होने की उम्मीद है. आखिर में अनवर इब्राहिम के दौरे से न सिर्फ दोनों देशों के बीच बड़े बदलाव होने की उम्मीद है बल्कि केरल की विकास की उम्मीदों को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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