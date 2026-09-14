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केरलम: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का मरकज दौरा, राजनीतिक चर्चा शुरू

मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मरकज पहुंचा. वहां पर इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. दोनों नेताओं ने शिक्षा में प्रगति, वैश्विक शांति, सामाजिक सद्भाव और एक न्यायपूर्ण व दयालु समाज के निर्माण जैसे विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा और ज्ञान आपसी समझ, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विभिन्न समुदायों के बीच दोस्ती के रिश्ते बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. मलेशिया के प्रधानमंत्री ने मानवता और सामाजिक प्रगति पर केंद्रित अपने विचार साझा किए.

इस दौरे के दौरान, अनवर इब्राहिम मुस्लिम लीग के राज्य अध्यक्ष पनाक्कड़ सादिक अली शिहाब थंगल और पी.के. कुन्हालीकुट्टी भी कांथापुरम से भी मिलने पहुंचे, जिससे राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है.

कोझिकोड (केरल): मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. वे 18वें ब्रिक्स समिट सम्मेलन 2026 में शामिल होने के लिए यहां आए थे. समिट समाप्त होने के बाद वे केरलम पहुंचे. अनवर इब्राहिम करंतूर स्थित मरकज गए और भारत के ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार के साथ बैठक की.

मरकज के अधिकारियों ने कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री का दौरा संस्थान के लिए बहुत सम्मान और प्रेरणा की बात है. मरकज ने यह भी उम्मीद जताई कि इस दौरे से शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता खुलेगा. इस कार्यक्रम में कई जानी-मानी हस्तियां और संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए. कांतपुरम के साथ उन्होंने दक्षिण भारत के एक प्रमुख तीर्थ स्थल, मदावूर सी.एम. वलियाउल्लाही मकाम का भी दौरा किया. पिछले साल, कांतपुरम को मलेशियाई सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'हिजरा अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया था.

लीग लीडर्स के दौरे से राजनीतिक चर्चा शुरू हुई

मलेशियाई प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, मरकज में एक और अहम बैठक हुई. समस्था में बंटवारे के बाद पहली बार, पनाक्कड़ सादिक अली शिहाब थंगल ने कांतपुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार से मुलाकात की. उनके साथ पी.के. कुन्हालीकुट्टी भी मौजूद थे. इससे काफी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है. मुस्लिम लीग नेताओं की यह अहम मुलाकात तब हुई जब मलेशियाई प्रधानमंत्री कांतपुरम से निजी तौर पर मिल रहे थे.

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का मरकज दौरा (Special Arrangement)

सादिक अली शिहाब थंगल और पीके कुन्हालीकुट्टी ने कांथापुरम के साथ अलग से बैठक की. इस मुलाकात के दौरान सुन्नी युवाजन संघम के राज्य अध्यक्ष अब्दुल हकीम अजहरी और केरल मुस्लिम जमात के राज्य महासचिव सैयद खलील अल बुखारी थंगल भी मौजूद थे. हालांकि मुस्लिम लीग के नेताओं ने सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की.

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