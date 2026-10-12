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चेन्नई: फ्लाइट में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी, पायलट ने उड़ान भरने से मना किया

चेन्नई एयरपोर्ट ( ETV Bharat )

चेन्नई: मलेशिया एयरलाइंस की चेन्नई-कुआलालंपुर फ्लाइट में दो घंटे से अधिक की देरी हुई, क्योंकि पायलट ने पाया कि विमान में सभी यात्रियों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं थी.

कुआलालंपुर से मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट रोजाना रात 10:50 बजे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है और आमतौर पर रात 11:55 बजे चेन्नई से कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरती है.

फ्लाइट रविवार को तय समय से 15 मिनट पहले रात 10:35 बजे चेन्नई पहुंची, जिसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से कुआलालंपुर के लिए वापसी फ्लाइट चलाने का इंतजाम किया गया. फ्लाइट में कुल 178 यात्री और 12 क्रू मेंबर सफर करने वाले थे. यात्रियों को बोर्ड करने से पहले, पायलट ने विमान के इंजन और सुरक्षा सिस्टम को चेक किया. इस दौरान पता चला कि यात्रियों के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई थी, वह पर्याप्त नहीं थी. सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, पायलट ने फ्लाइट ऑपरेट करने से मना कर दिया. चेन्नई एयरपोर्ट कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दी गई. इसके बाद, अधिकारियों ने एयरक्राफ्ट इंजीनियरों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स से सलाह ली. यह तय किया गया कि फ्लाइट में सिर्फ 100 यात्री ले जाएंगे, जबकि बाकी 78 को दूसरी फ्लाइट्स से कुआलालंपुर भेजने का प्लान बनाया गया.