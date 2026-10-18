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दुर्गा पूजा में खास है 'फूलहरा' का महत्व, गिरिडीह के मालाकार समाज के हाथों सजती है मां की आस्था

ग्राफिक्स इमेज ( ETV Bharat )

गिरिडीह: नवरात्र और दुर्गा पूजा का उत्साह देखा जा रहा है. माता के जयकारों से पूरा देश गूंज रहा है. गिरिडीह जिले का इस पूजा से एक बेहद खास और प्राचीन परंपरा जुड़ी हुई है, जिसके बिना यहां की दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है. बात कर रहे हैं 'फूलवारी' यानी 'फूलहरा' की, जिसका गिरिडीह की पूजा संस्कृति में विशेष स्थान है. महाअष्टमी के पावन अवसर पर देवी मंडप में इसे विशेष रूप से अर्पित किया जाता है.

बांस-कागज के फूल से बनता है फूलहरा