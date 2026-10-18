दुर्गा पूजा में खास है 'फूलहरा' का महत्व, गिरिडीह के मालाकार समाज के हाथों सजती है मां की आस्था
गिरिडीह में दुर्गा पूजा के मौके पर फूलहरा बनाकर मालाकार समाज सदियों से परंपरा को संजोये हुए हैं.
Published : October 18, 2026 at 3:58 PM IST
गिरिडीह: नवरात्र और दुर्गा पूजा का उत्साह देखा जा रहा है. माता के जयकारों से पूरा देश गूंज रहा है. गिरिडीह जिले का इस पूजा से एक बेहद खास और प्राचीन परंपरा जुड़ी हुई है, जिसके बिना यहां की दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है. बात कर रहे हैं 'फूलवारी' यानी 'फूलहरा' की, जिसका गिरिडीह की पूजा संस्कृति में विशेष स्थान है. महाअष्टमी के पावन अवसर पर देवी मंडप में इसे विशेष रूप से अर्पित किया जाता है.
बांस-कागज के फूल से बनता है फूलहरा
दुर्गा पूजा शुरू होने से हफ्ते भर पहले ही गिरिडीह के करहरबारी इलाके में मालाकार समाज के लोग इस पारंपरिक कला को सहेजने और तैयार करने में जुट जाते हैं. बांस की खचियों और रंग-बिरंगे कागजों की मदद से बेहद बारीकी और खूबसूरती के साथ फूलहरा तैयार किया जाता है. पीढ़ियों से चली आ रही इस कला को जीवित रखने वाले ये कारीगर अपनी मेहनत और कलात्मकता से इस पारंपरिक श्रृंगार को नया रूप देते हैं.
कभी इसे ही माना जाता था भगवती का स्वरूप
इस परंपरा के ऐतिहासिक महत्व के बारे में पपरवाटांड दुर्गा मंडप के पुजारी राम मोहन पांडेय बताते हैं, 'पूर्व के समय में आज की तरह भव्य और बहुतायत में प्रतिमाओं का निर्माण नहीं होता था. ऐसे में प्राचीन परंपरा के अनुसार मंडप में इसी फूलहरा को देवी भगवती का स्वरूप मानकर पूजा-अर्चना की जाती थी. यह इस बात का प्रमाण है कि आधुनिकता के इस दौर में भी गिरिडीह के लोग अपनी प्राचीन मान्यताओं और सांस्कृतिक धरोहर को पूरी निष्ठा के साथ सहेजे हुए हैं.
मालाकार समाज की पारंपरिक शिल्प कला का है उदाहरण
फूलहरा सिर्फ एक सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि यह मालाकार समाज की उस पारंपरिक शिल्प कला का जीवंत उदाहरण है जो पूजा के दौरान मां दुर्गा के दरबार की भव्यता को कई गुना बढ़ा देती है. करहरबारी के कारीगरों की यह मेहनत हर साल दुर्गा पूजा को और अधिक खास और पारंपरिक रंग में रंग देती है.
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