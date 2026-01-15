ETV Bharat / bharat

मकर संक्रांति पर लाखों सरकारी कर्मियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए महंगाई भत्ते के एरियर, ₹30 से 60 हजार हुए जमा

राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मांगे पूरी हो गई हैं. सभी ने मुख्यमंत्री के फैसले को सराहा.

MAKAR SANKRANTI 2026
मकर संक्रांति पर लाखों सरकारी कर्मियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए महंगाई भत्ते के एरियर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 9:18 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: पूरे देश में आज गुरुवार को भी मकर संक्रांति 2026 का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके दान-पुण्य करते हैं. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक आज सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक शुभ मूहुर्त है. इस दिन सूर्य की पूजा करना विशेष फलदायी होता है.

बता दें, यह संक्रांति आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है. ताजा जानकारी के मुताबिक भोगी त्योहार के दिन सुबह-सुबह लाखों सरकारी कर्मचारियों और कॉन्ट्रूब्यूटरी पेंशनर्स स्कीम के कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं. चंद्रबाबू नायडू सरकार ने यह तोहफा दिया है. राज्य की पूर्व जगन मोहन सरकार के 6 साल से बकाए महंगाई भत्ते का एरियर भी दिया गया है. यह एरियर करीब 60 महीने का बताया जा रहा है. हर कर्मचारी के खाते में करीब 30 हजार से लेकर 60 हजार तक रुपये तक जमा कराए गए हैं.

इस संबंध में सरकारी एनजीओ (NGO) एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ए. विद्यासागर ने 'ईनाडु-ETV भारत' से खुशी जताते हुए कहा कि नायडू सरकार ने साल 2018 और 2019 के महंगाई भत्ते का एरियर दे दिया है. 'रेगुलर कर्मचारियों के लिए, यह महंगाई भत्ते का एरियर उनके जीपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा. CPS कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, यह रकम कैश में उनके अकाउंट में जमा कर दी गई है. सरकार के साथ लगातार बातचीत के बाद, वे यह रकम देने के लिए सहमत हुए. संक्रांति के मौके पर, भोगी त्योहार के दिन लगभग 1,100 करोड़ रुपये जमा किए गए. उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने मंगलवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनय चंद और अल्लादा गौतम के साथ-साथ फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की थी.

उन्होंने आगे बताया कि NDA सरकार ने हमारी मांगों पर पॉजिटिव जवाब दिया कि संक्रांति के दौरान बकाया पेमेंट करने से कर्मचारी खुश होंगे. 2018 के महंगाई भत्ते का 30 महीने का एरियर और 2019 के महंगाई भत्ते का 30 महीने का एरियर जारी कर दिया गया है.

उस समय की बेसिक सैलरी के हिसाब से दिया गया एरियर
वहीं, पेंशनर्स फोरम के स्टेट प्रेसिडेंट ईदारा वीरैया ने 'ईनाडु-ETV भारत' से कहा कि कुछ कर्मचारी अपनी अभी की बेसिक सैलरी के आधार पर महंगाई भत्ते का एरियर कैलकुलेट कर रहे हैं. हालांकि, चूंकि यह 2018 और 2019 का महंगाई भत्ता है, इसलिए पेमेंट उस समय की बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेट किया गया था. स्टेट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट डी.वी. वेणुमाधवराव ने भी खुशी जताई. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार धीरे-धीरे सभी पेंडिंग मामलों को सुलझा लेगी. सरकार के इस फैसले से 2.25 लाख CPS कर्मचारियों और 2.70 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ है.

पुलिस कर्मचारियों को भी मिला सरेंडर लीव का पैसा
इससे पहले बुधवार को राज्य के करीब 55,000 पुलिस कर्मचारियों के अकाउंट में सरेंडर लीव का एरियर भी क्रेडिट कर दिया गया. इस मौके पर AP पुलिस एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट श्रीनिवास राव ने खुशी जताई. उन्होंने एक कहा कि हम हाल ही में सीएम चंद्रबाबू से मिले और बात की. उन्होंने तब कहा था कि ये एरियर रिलीज कर दिए जाएंगे. जैसा वादा किया गया था, फंड रिलीज कर दिए गए हैं.

ठेकेदारों के लिए कुछ राहत
सरकार ने NABARD और विदेशी फाइनेंशियल मदद स्कीम के तहत किए गए कामों के साथ-साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को 1,243 करोड़ रुपये का बकाया पेमेंट किया है. कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया कि इससे कुल कॉन्ट्रैक्टर्स में से 10 फीसदी को फायदा हुआ है. इन पेमेंट्स से सरकार को रीइंबर्समेंट और फंड्स की चौथी इंस्टॉलमेंट के ज़रिए फंड रिकवर करने में भी मदद मिलेगी, जिससे और ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करने का मौका मिलेगा.

पढ़ें: जनवरी में 2% तक बढ़ेगा महंगाई भत्ता? कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में होगा सीधा लाभ

TAGGED:

मकर संक्रांति 2026
मकर संक्रांति पर डीए का एरियर
60 MONTHS OF ARREARS AFTER 6 YEARS
CM CHANDRABABU NAIDU
MAKAR SANKRANTI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.