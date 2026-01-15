मकर संक्रांति पर लाखों सरकारी कर्मियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए महंगाई भत्ते के एरियर, ₹30 से 60 हजार हुए जमा

ETV Bharat / bharat

मकर संक्रांति पर लाखों सरकारी कर्मियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए महंगाई भत्ते के एरियर ( ETV Bharat )

अमरावती: पूरे देश में आज गुरुवार को भी मकर संक्रांति 2026 का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके दान-पुण्य करते हैं. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक आज सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक शुभ मूहुर्त है. इस दिन सूर्य की पूजा करना विशेष फलदायी होता है. बता दें, यह संक्रांति आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है. ताजा जानकारी के मुताबिक भोगी त्योहार के दिन सुबह-सुबह लाखों सरकारी कर्मचारियों और कॉन्ट्रूब्यूटरी पेंशनर्स स्कीम के कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं. चंद्रबाबू नायडू सरकार ने यह तोहफा दिया है. राज्य की पूर्व जगन मोहन सरकार के 6 साल से बकाए महंगाई भत्ते का एरियर भी दिया गया है. यह एरियर करीब 60 महीने का बताया जा रहा है. हर कर्मचारी के खाते में करीब 30 हजार से लेकर 60 हजार तक रुपये तक जमा कराए गए हैं. इस संबंध में सरकारी एनजीओ (NGO) एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ए. विद्यासागर ने 'ईनाडु-ETV भारत' से खुशी जताते हुए कहा कि नायडू सरकार ने साल 2018 और 2019 के महंगाई भत्ते का एरियर दे दिया है. 'रेगुलर कर्मचारियों के लिए, यह महंगाई भत्ते का एरियर उनके जीपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा. CPS कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, यह रकम कैश में उनके अकाउंट में जमा कर दी गई है. सरकार के साथ लगातार बातचीत के बाद, वे यह रकम देने के लिए सहमत हुए. संक्रांति के मौके पर, भोगी त्योहार के दिन लगभग 1,100 करोड़ रुपये जमा किए गए. उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने मंगलवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनय चंद और अल्लादा गौतम के साथ-साथ फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की थी. उन्होंने आगे बताया कि NDA सरकार ने हमारी मांगों पर पॉजिटिव जवाब दिया कि संक्रांति के दौरान बकाया पेमेंट करने से कर्मचारी खुश होंगे. 2018 के महंगाई भत्ते का 30 महीने का एरियर और 2019 के महंगाई भत्ते का 30 महीने का एरियर जारी कर दिया गया है.