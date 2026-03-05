ETV Bharat / bharat

असम की इस महिला ने तोड़ा मुखौटा कला पर मर्दों का एकाधिकार, विदेशों में भी बज रहा डंका

GI टैग मिलने के बाद, माजुली की इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. विदेशी पर्यटक इसे जानने के लिए आते हैं.

Majuli Mask Making Culture
मुखौट के साथ जुरी मोनी कलिता. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 5:05 PM IST

4 Min Read
प्रशांत हजारिका

माजुली (असम): एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली अपनी वैष्णव संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता है. इसी संस्कृति के हिस्से के रूप में, माजुली 'मुखौटा बनाने' की अनूठी परंपरा है. GI टैग मिलने के बाद, माजुली की इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. कई विदेशी पर्यटक इस संस्कृति को देखने और इसके बारे में और जानने के लिए यहां आते हैं.

आमतौर पर पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली इस कला में जुरी मोनी कलिता लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई है. माजुली की इस महिला ने मुखौटा बनाने के उद्योग से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है. उनका मानना है कि आधुनिक समय में महिलाएं भी पुरुषों के समान आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों और संघर्षों के बारे में बताया.

Majuli Mask Making Culture
मुखौटा तैयार करतीं जुरी मोनी कलिता. (ETV Bharat)

जुरी मोनी कलिता ने बताया कि उन्होंने समाज के ढर्रे पर चलकर किसी पारंपरिक करियर को चुनने के बजाय, मुखौटा बनाने के एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया. इसके लिए शुरुआत में उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. माजुली के स्थानीय लोगों ने उन्हें हतोत्साहित किया और कहा कि मुखौटा कला महिलाओं का काम नहीं, बल्कि केवल पुरुषों के लिए है. सभी आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं और आज पहचान के इस मुकाम तक पहुंच गई हैं.

जुरी मोनी कलिता ने 2020 में मुखौटा बनाना शुरू किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने बताया, "मैंने माजुली के 'सामगुरी सत्र' के प्रसिद्ध मुखौटा कलाकार पद्मश्री डॉ. हेमचंद्र गोस्वामी के मार्गदर्शन में मुखौटा बनाने का प्रशिक्षण लिया. वर्तमान में, मैं भाओना (असम का पारंपरिक रंगमंच) और रास मेला उत्सव के लिए गरुड़, हनुमान, गणेश, रावण, राक्षस और अन्य राक्षसों के मुखौटे बनाती हूं."

उन्होंने यह भी कहा, "शुरुआत में, मैं एक शौक या जुनून के तौर पर इस कला में आई थी, लेकिन अब यह केवल जुनून नहीं रह गया है, बल्कि मेरा पेशा (प्रोफेशन) बन गया है." उनके द्वारा बनाए गए मुखौटे अब केवल माजुली या असम तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके काम को मुंबई, हैदराबाद, ऑस्ट्रेलिया और भूटान तक भेजा गया है.

जुरी मोनी कलिता ने यह भी बताया कि वह अपने हस्तनिर्मित उत्पादों को अपने घर से ही बेचती हैं और यदि कोई ऑर्डर आता है, तो वह कूरियर के माध्यम से उत्पादों को विभिन्न स्थानों पर भेजती हैं. उन्हें 'असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' के माध्यम से अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला और तब से उनके व्यवसाय का काफी विस्तार हुआ है. माजुली के मुखौटों को हाल ही में मिले GI टैग के बाद, मुखौटों की मांग भी काफी बढ़ गई है.

Majuli Mask Making Culture
जुरी मोनी कलिता. (ETV Bharat)

अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से जुरी मोनी कलिता अब कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं. कलिता कहतीं हैं "मैंने अब तक लगभग 30 महिलाओं को मुखौटा बनाने का प्रशिक्षण दिया है और वे भी इस कला व्यापार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं. इस उद्योग से जुड़े सभी लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है."

उन्होंने यह भी कहा, "इस मुखौटा उद्योग में बने रहने के लिए मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है. उन्हीं की बदौलत मैं इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पा रही हूं. मेरे पति मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं." जुरी मोनी कलिता का सपना असम सरकार के सहयोग से एक 'म्यूजियम' स्थापित करने का है. उन्होंने बताया कि वहां युवा पीढ़ी को इस मुखौटा कला के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा.

